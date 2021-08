Jeux PlayStation Now pour août 2021 : Undertale, Nier Automata, Ghostrunner

PlayStation Now est le service de streaming de jeux de Sony, et il ajoute chaque mois de nouveaux jeux à sa gamme. Les nouveaux jeux PlayStation Now d’août se composent de trois gros frappeurs, et si vous n’avez pas vécu sous un rocher, vous avez probablement entendu parler d’au moins l’un d’entre eux.

Nier Automata est peut-être l’ajout le plus notable à PlayStation Now en août. L’un des jeux les plus acclamés par la critique de 2017, Automata est un jeu d’action de personnages qui suit les étranges aventures d’androïdes et de robots dans un monde post-apocalyptique. Le hit Undertale arrivera également sur PlayStation Now en août. L’un des jeux indépendants les plus remarquables de tous les temps, Undertale est un charmant JRPG avec un crochet unique : vous pouvez battre tout le jeu sans tuer un seul ennemi.

Lecture en cours : Nier : Automata – Gameplay des alliés piratés

Le dernier ajout à PlayStation Now pour le mois d’août est Ghostrunner, un jeu d’action précis dans lequel vous pilotez un cyber-ninja qui se faufile et se fraie un chemin à travers une armée d’adversaires. Exigeant et exigeant, Ghostrunner a été bien accueilli lors de sa première sortie fin 2020. Les jeux du mois dernier comprenaient l’aventure haute fidélité A Plague Tale: Innocence et le jeu de tir multijoueur Call of Duty: Black Ops 4.

