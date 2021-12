Jeux PlayStation Plus confirmés… mais Godfall est différent | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle des jeux PlayStation Plus de décembre, notamment Mortal Shell, Lego DC Super Villains et Godfall Challenger Edition. Cette version du jeu permet aux joueurs de passer directement au niveau maximum et de découvrir les modes de fin de partie, le porteur de lumière, les pierres de rêve et la tour d’épreuves de Godfall.

DeVante parle également du retard des copies physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Ils sortiront désormais le 17 décembre, tandis que la version Nintendo Switch du jeu sera lancée au début de 2022. Toutes les éditions physiques étaient initialement prévues pour une date de sortie le 7 décembre.

Plus tard dans la vidéo, Titanfall 1 est retiré des étagères des magasins numériques et Fall Guys ne vient pas sur Xbox et Switch avec le contenu de la saison 6.