Jeux PS Plus pour janvier 2022 à venir mardi, y compris Persona 5 Strikers et plus

Sony a annoncé les jeux PlayStation Plus gratuits de janvier 2022, et trois titres en tout arriveront au service cette semaine pour lancer la nouvelle année.

Le jeu de course Dirt 5 (PS4, PS5), le FPS Deep Rock Galactic (PS4, PS5) et l’action-RPG Persona 5 Strikers (PS4) seront disponibles avec l’actualisation du PlayStation Store le mardi 4 janvier. Tous ces jeux seront disponibles jusqu’au 1er février.

Lecture en cours : Deep Rock Galactic – Bande-annonce officielle de la saison 01

Ces titres ont fuité plus tôt en décembre, mais c’est la première fois que Sony les confirme officiellement. A noter également, Persona 5 Strikers peut être joué sur PS5.

Avec les jeux PS Plus de janvier à venir, c’est le bon moment pour récupérer les jeux PS Plus de décembre avant qu’ils ne disparaissent. Ceux-ci incluent Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell, ainsi que trois jeux PlayStation VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners et Until You Fall.

Le 4 janvier est également la date à laquelle les nouveaux jeux PlayStation Now de janvier rejoignent le catalogue, y compris Mortal Kombat 11.

Jeux PlayStation Plus de janvier 2022

Disponible jusqu’au mardi 4 février

Dirt 5 — PS4, PS5Deep Rock Galactic — PS4, PS5Persona 5 Strikers — PS4

