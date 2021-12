Jeux PS Plus pour janvier FUITE ? | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Tel que partagé par Wario64 sur Twitter et rapporté par Dealabs, les jeux de janvier qui seraient présentés dans le service d’abonnement mensuel incluent Persona 5 Strikers, le titre dérivé lancé plus tôt cette année en février pour PS4, PC et Nintendo Switch . Parallèlement, Deep Rock Galactic et Dirt 5 pourraient également être inclus.

Plus tard dans la vidéo, Persia parle d’un rapport du LA Times. Tesla fait l’objet d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration à la suite d’une plainte déposée auprès de l’agence selon laquelle les propriétaires peuvent jouer à des jeux pendant que le véhicule est en mouvement. Selon l’agence et un nouveau document publié sur son site Web, la fonctionnalité appelée « Passenger Play » pourrait distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident.

Et enfin, Guillermo del Toro ne travaille pas sur un nouveau projet Silent Hill, malgré les spéculations des fans suite à la récente allumeuse du réalisateur oscarisé aux Game Awards. Del Toro a déclaré dans une interview avec le podcast Happy Sad Confused où il a poursuivi en disant: « Je voulais juste chatouiller les côtes de Konami. »