Jeux PS5 et Xbox Series X avec prise en charge 120fps

L’une des meilleures choses à propos des consoles de génération actuelle est que les jeux PS5 et Xbox Series X avec prise en charge de 120 images par seconde sont de plus en plus courants. Des succès à succès aux jeux de plateforme inventifs, de plus en plus de titres profitent de la prise en charge de 120 images par seconde, ce qui est fantastique à voir.

Nous étions auparavant coincés dans le marasme de l’exécution de jeux à une mélasse de 30 images par seconde sur console, mais avec des fréquences d’images plus élevées devenant désormais plus accessibles, les joueurs peuvent profiter des avantages d’une latence d’entrée réduite, d’une image plus fluide et d’un gameplay nettement plus réactif.

La prise en charge de 120 ips était auparavant exclusivement réservée aux joueurs sur PC avec un matériel suffisamment puissant, mais les propriétaires de PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec un écran 120 Hz compatible HDMI 2.1 peuvent atteindre les sommets de 4K / 120 ips. Ceux qui ont 120 Hz, les écrans HDMI 2.0 peuvent également profiter de 120 ips, mais uniquement à 1080p (et parfois 1440p).

Alors, quels jeux PS5 et Xbox Series X offrent une prise en charge de 120 images par seconde ? Et la Xbox Series S en profite-t-elle également ? Nous avons rassemblé tous les jeux ci-dessous dans un format facile à lire afin que vous puissiez voir quels jeux bénéficient de fréquences d’images plus élevées sur l’un ou l’autre système. Nous mettrons également à jour cette liste à l’avenir, car de plus en plus de jeux recevront une prise en charge de 120 images par seconde.

Pourquoi 120fps est meilleur que 60fps

Avoir un framerate plus élevé est-il vraiment important ? Pour le dire simplement, oui, mais en ce moment, c’est un peu un luxe pour beaucoup. La prise en charge de 120 images par seconde est un énorme avantage dans les jeux de compétition où une action d’une fraction de seconde peut faire toute la différence, et exécuter des jeux à une fréquence d’images plus élevée rend également les jeux incroyablement fluides en mouvement, ce qui peut aider à compenser le mal des transports et rendra généralement les jeux plus propres globalement.

Mais c’est aussi une fonctionnalité graphiquement intensive, c’est pourquoi elle n’est pas prise en charge par tous les jeux et n’était tout simplement pas possible sur les consoles de dernière génération comme la PS4 et la Xbox One.

Bien qu’il soit toujours difficile de présenter pleinement les avantages de 120 images par seconde sans en faire l’expérience par vous-même, la vidéo ci-dessous montre Ori et la volonté des feux follets fonctionnant à 60 images par seconde et 120 images par seconde. La différence entre les deux est flagrante, même si 60 images par seconde sont toujours considérées comme le point idéal pour les fréquences d’images. Ori semble être plus stop-start à 60 ips, tandis qu’à 120 ips, il est nettement plus fluide en mouvement

120Hz vs 120fps : quelle est la différence ?

Il est facile de confondre les deux, mais il est important de connaître la différence entre eux. Hertz (Hz) fait référence au nombre de rafraîchissements de votre écran par seconde. La plupart des téléviseurs sont limités à 60 Hz, mais vous avez peut-être vu des moniteurs prenant en charge 144 Hz et même 360 ​​Hz. Si votre téléviseur n’a qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, vous ne pourrez pas jouer à 120 ips car le nombre maximal de rafraîchissements par seconde qu’il peut atteindre est de 60. Pour 120 ips, vous auriez besoin d’un écran capable de 120 Hz.

Les images par seconde (fps) sont le nombre d’images individuelles générées par une console ou un PC. Les développeurs verrouillent souvent une fréquence d’images sur un chiffre défini : 30, 60 ou 120, pour offrir une expérience stable et cohérente. Si vous avez déjà joué à un jeu à 30 images par seconde qui est déverrouillé, c’est souvent extrêmement désagréable, car un jeu fluctuera largement entre différentes valeurs de framerate, ce qui conduit finalement à une expérience saccadée et incohérente.

Le principal point à retenir est le suivant : si un écran est capable de 120 Hz, il peut alors exécuter des jeux à 120 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X/S à condition qu’il dispose d’un port HDMI 2.0 ou HDMI 2.1. Encore une fois, une connexion HDMI 2.1 ou 2.0 affectera les résolutions que vous pouvez utiliser lorsque vous atteignez 120 images par seconde.

Jeux PS5 avec prise en charge 120fps

Bien que la PS5 n’inclue pas la prise en charge de 120 images par seconde pour autant de jeux que la Xbox Series X et la Xbox Series S, sa bibliothèque de titres se développe lentement. Découvrez tous les jeux PS5 avec prise en charge 120fps ci-dessous.

Jeux Xbox Series X avec prise en charge de 120 ips

La Xbox Series X propose beaucoup plus de jeux avec une prise en charge de 120 images par seconde par rapport à la PS5, avec la fonction de compatibilité descendante de Microsoft, FPS Boost, qui contribue également à augmenter la fréquence d’images des anciens jeux Xbox One. Découvrez tous les jeux Xbox Series X avec prise en charge 120fps ci-dessous.

A Plague Tale: InnocenceAlien Isolation (via FPS Boost)Battle Chasers: Nightwar (via FPS Boost)Battlefield 1 (via FPS Boost)Battlefield 4 (via FPS Boost)Battlefield 5 (via FPS BoostBattlefield Hardline (via FPS Boost)Borderlands 3Call of Duty : Black Ops Cold WarCall of Duty: VanguardCall of Duty: WarzoneCrossCodeDescendersDestiny 2 (Crucible)Devil May Cry 5 Special EditionDirt 4 (via FPS Boost)Dirt 5Doom EternalDon’t Starve: Giant Edition (via FPS Boost)ExoMechaF1 2021FortniteGears 5 (Golfrunner)Ghostrunner avec vos amis (via FPS Boost)Halo Infinite (multijoueur)Halo: The Master Chief CollectionHalo: Spartan Assault (via FPS Boost)Hellblade: Senua’s SacrificeHollow Knight: Voidheart Edition (via FPS Boost)Hyperscape (via FPS Boost)Island Saver (via FPS Boost)JydgeKing OddballLEGO Marvel Superheroes (via FPS Boost)LEGO Marvel’s Avengers (via FPS Boost)LEGO Le Hobbit (via FPS Boost)Mad Max (via FPS Boost)Mass Effect Legendary EditionMetro 2033 Redux (via FPS Boost)Metro: Last L ight Redux (via FPS Boost) Déménagement (via FPS Boost)Mon ami Pedro (via FPS Boost)Métal : HellsingerMinecraft DungeonsMirror’s Edge Catalyst (via FPS Boost)Monster Boy et le royaume mauditNew Super Lucky’s Tale (via FPS Boost)Ori et le Will of the WispsOrphan of the MachineOvercooked 2 ! (via FPS Boost)OverwatchPaladins (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Garden Warfare (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Garden Warfare 2 (via FPS Boost)Power Rangers : Bataille for the Grid (via FPS Boost)Psychonautes 2QuakeRainbow Six SiegeRealm Royale (via FPS Boost)Rocket LeagueRogue CompanySamurai ShodownSea of ​​ThievesSecond ExtinctionStar Wars Battlefront (via FPS Boost)Star Wars Battlefront 2 (via FPS Boost)Star Wars: SquadronsSMITE (via FPS Boost) Superhot (via FPS Boost)Superhot: Mind Control DeleteSuper Lucky’s Tale (via FPS Boost)Les jardins entre (via FPS Boost)The FalconeerLe jeu vidéo LEGO Movie (via FPS Boost)Le TourystTitanfall (via FPS Boost)Titanfall 2 (via FPS Boost) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2Service de livraison totalement fiable (via FPS Boost)Unravel 2 (via FPS Boost)Unruly Heroes (via FPS Boost)Untitled Goose Game (via FPS Boost)WRC 9Zombie Army 4

Jeux Xbox Series S avec prise en charge de 120 ips

La Xbox Series S est tout à fait capable d’atteindre 120 images par seconde, mais tous les jeux atteignant 120 images par seconde sur Xbox Series X ne sont pas réalisables sur la Xbox moins chère de Microsoft. Pourtant, il existe de nombreux jeux parmi lesquels choisir si vous recherchez des jeux à 120 images par seconde, et bien plus de titres disponibles que ce que vous trouverez actuellement sur PS5. Découvrez tous les jeux Xbox Series S avec prise en charge 120fps ci-dessous.

A Plague Tale: InnocenceBattle Chasers: Nightwar (via FPS Boost)Battlefield 4 (via FPS Boost)Battlefield Hardline (via FPS Boost)Call of Duty: WarzoneCrossCodeDirt 5Doom EternalDon’t Starve: Giant Edition (via FPS Boost)ExoMechaFortniteGears 5 (multijoueur) Golfez avec vos amis (via FPS Boost)Halo Infinite (multijoueur)Halo: The Master Chief CollectionHalo: Spartan Assault (via FPS Boost)Hollow Knight: Voidheart Edition (via FPS Boost)Hyperscape (via FPS Boost)Island Saver (via FPS Boost) )JydgeKing OddballMetal: HellsingerMetro 2033 Redux (via FPS Boost)Metro: Last Light Redux (via FPS Boost)Monster Boy et le royaume maudit Déménagement (via FPS Boost)Mon ami Pedro (via FPS Boost)Nouveau conte de super chance (via FPS Boost) )Ori et la volonté des feux folletsOrphan of the MachineOvercooked 2 ! (via FPS Boost)OverwatchPaladins (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Garden Warfare (via FPS Boost)Plants vs Zombies : Garden Warfare 2 (via FPS Boost)Power Rangers : Bataille for the Grid (via FPS Boost)Psychonautes 2QuakeRainbow Six SiegeRealm Royale (via FPS Boost)Rocket LeagueRogue CompanySamurai ShodownSecond ExtinctionSMITE (via FPS Boost)Star Wars Battlefront (via FPS Boost)Star Wars: SquadronsSuper Lucky’s Tale (via FPS Boost)Superhot (via FPS Boost)Superhot: Mind Control DeleteLe jeu vidéo LEGO Movie (via FPS Boost)The FalconeerLe TourystTitanfall 2 (via FPS Boost)Service de livraison totalement fiable (via FPS Boost)Unravel 2 (via FPS Boost)Unruly Heroes (via FPS Boost)Untitled Goose Jeu (via FPS Boost)

Intéressé à jouer à 120 images par seconde sur PS5 ou Xbox Series X, alors ? Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K 120 Hz pour Xbox Series X et PS5. Ces téléviseurs vous permettront de profiter pleinement de toutes les nouvelles fonctionnalités des consoles de nouvelle génération et d’atteindre les hauteurs soyeuses de 120 images par seconde.