Jeux reportés ou annulés, événements sportifs

Alors que le monde continue de naviguer dans la pandémie de COVID-19, FTW garde un œil sur son impact dans le sport. Cet article restera mis à jour avec les derniers reports et annulations dans la NFL, la NBA, la NHL, la MLB et le football et le basket-ball universitaires.

La variante omicron a incité les ligues à mettre à jour à nouveau leurs directives et meilleures pratiques sur les coronavirus. Même avec des protocoles améliorés, de nombreux joueurs contractent le virus et s’isolent en conséquence. Les matchs ont été systématiquement reportés en raison du manque de joueurs disponibles ou d’une propagation incontrôlée dans les vestiaires.

Le 27 décembre, les Centers for Disease Control and Prevention ont réduit la période de quarantaine recommandée de 10 jours à cinq jours pour les personnes testées positives pour le virus.

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois : lundi 27 décembre 2021.

NBA



Aucun report ni annulation à compter du 27 décembre 2020

Football NCAA



Mercredi 29 décembre

SMU contre Virginia (Wasabi Fenway Bowl) : annulé

Lundi 27 décembre

Boston College contre East Carolina (Peraton Military Bowl) : annulé

Basket-ball masculin de la NCAA



Jeudi 30 décembre

Stephen F. Austin contre UT Rio Grande Valley : forfait pour l’UTRGV

No. 5 UCLA vs. No. 9 Arizona : reporté

N° 7 de l’USC contre l’État de l’Arizona : reporté

Hampton contre Howard : annulé

Nord de la Floride contre Florida National : annulé

UC Irvine contre CSU Northridge : reporté

Oregon contre Colorado : reporté

Mercredi 29 décembre

N°6 Kansas vs Harvard : Annulé

Clemson contre Duke n°2 : reporté

Boston College contre Florida State : reporté

Caroline du Nord contre Virginia Tech : reporté

Campbell contre Norfolk State : reporté

Nord de l’Iowa contre Wartburg : annulé

St. John’s c. Marquette : reporté

Illinois vs Florida A&M : Annulé

État de San Jose contre Nevada : reporté

Mardi 28 décembre

Creighton contre Georgetown : reporté

Columbia vs Maryland-Eastern Shore : Annulé

Ohio contre Eastern Michigan : reporté

Américain contre Sienne : Annulé

Cornell contre Hartford : annulé

Nouveau-Mexique contre No 20. État du Colorado : reporté

N°13 Ohio State vs. La Nouvelle-Orléans : Annulé

N°12 Houston contre Cincinnati : Houston déclare forfait

Lundi 27 décembre

Morgan State contre Penn State Wilkes-Barre : reporté

Basket-ball féminin de la NCAA



Dimanche 2 janvier

UCLA contre n°4 Arizona : reporté

Butler contre Providence : reporté

Georgetown contre Seton Hall : reporté

Samedi 1er janvier

Lamar contre Stephen F. Austin : Lamar déclare forfait

Rider vs Marist : Annulé

Vendredi 31 décembre

Wagner contre Mount St. Mary’s : annulé

Georgetown contre St. John’s : reporté

Xavier contre Providence : reporté

Jeudi 30 décembre

Lamar contre Sam Houston : Lamar déclare forfait

Auburn contre le n ° 20 du Kentucky : reporté

Penn State contre le n°21 de l’Iowa : annulé

Morgan State contre Pennsylvanie : reporté

Loyola (MD) contre Armée : reporté

Rider contre Niagara : annulé

Wisconsin contre Purdue : reporté

Mercredi 29 décembre

N°11 UConn vs Marquette : Annulé

Fordham contre la côte du golfe de Floride : annulé

VCU contre l’État du Delaware : annulé

Rice contre Texas College : annulé

Dayton contre Howard : annulé

Samford contre Kennesaw State : Annulé

Eastern Michigan vs Bowling Green : reporté

TCU contre Davidson : annulé

Mardi 28 décembre

Cornell contre Clarion : annulé

Columbia contre Hofstra : annulé

Oklahoma State contre Tulsa : Annulé

UC Riverside contre UC Davis : annulé

NFL



Aucun report ni annulation à compter du 27 décembre 2020

LNH



Mercredi 29 décembre

Maple Leafs de Toronto contre les Penguins de Pittsburgh : reporté

Sénateurs d’Ottawa contre Bruins de Boston : reporté

Mardi 28 décembre

Blackhawks de Chicago vs Blue Jackets de Columbus : reporté

Lundi 27 décembre

Bruins de Boston vs Penguins de Pittsburgh : reporté

Sabres de Buffalo contre les Islanders de New York : reporté

Rangers de New York contre Red Wings de Détroit : reporté

Capitals de Washington vs Sénateurs d’Ottawa : reporté

Hurricanes de la Caroline contre les Panthers de la Floride : reporté

Blue Jackets de Columbus vs Maple Leafs de Toronto : reporté

St. Louis Blues contre New Jersey Devils : reporté

Stars de Dallas contre Predators de Nashville : reporté

Jets de Winnipeg contre Wild du Minnesota : reporté

Coyotes de l’Arizona vs Kings de Los Angeles : reporté

Flames de Calgary vs Oilers d’Edmonton : reporté

Canucks de Vancouver contre Seattle Kraken : reporté

Vegas Golden Knights contre Colorado Avalanche : reporté

Anaheim Ducks vs San Jose Sharks : reporté