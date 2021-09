Jeux vidéo à venir en octobre 2021

in

Far Cry 6 réutilise de nombreux éléments que les fans de la franchise connaissent et aiment – ​​un cadre d’aventure exotique, un méchant maniaque, un grand programme d’ingénierie sociale et, bien sûr, une puissance de feu impressionnante.

En parlant de puissance de feu, une nouvelle fonctionnalité est le système de progression – il est lié à vos armes et à votre équipement plutôt qu’à vos compétences. En conséquence, vous avez accès à divers types de munitions, à des améliorations d’armes et même à des packs de jets qui vous permettent de parcourir la carte.

Choisir le bon équipement est essentiel pour vaincre les ennemis car ils ont des vulnérabilités et des résistances spécifiques. L’équipement vous permet également d’ajuster le gameplay général.

Malgré tout le sérieux et les vibrations épiques, le jeu intègre des éléments loufoques, comme le large assortiment d’animaux de compagnie, appelés Amigos, qui peuvent aider le protagoniste à la fois au combat et à l’exploration.

Far Cry 6 sort le 7 octobre sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X.