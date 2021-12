Jeux WW2 – les meilleurs tireurs, jeux de stratégie et au-delà de la Seconde Guerre mondiale

Jeux vidéo et Seconde Guerre mondiale. Un couple étrange – l’un un moyen de divertissement, l’autre l’une des périodes les plus poignantes de l’histoire du monde – mais un qui perdure. Le conflit est unique en ce sens que sa fictionnalisation a commencé alors qu’il se déroulait encore. Les films du début des années 40 décrivaient des actes héroïques dans une guerre qui ne ressemblait pas beaucoup à l’horrible réalité, et au fur et à mesure que le 20e siècle se poursuivait, la tradition de la Seconde Guerre mondiale dans un cadre fictif s’est poursuivie.

Lorsque nous jouons à des jeux se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pourriez dire que nous revisitons en fait la version sur écran argenté, bien que sous une forme interactive. Presque tous les tireurs semblent tirer son chapeau à Saving Private Ryan, Band of Brothers ou Enemy at the Gates en route vers l’écran des crédits.

Ce que nous avons rassemblé ci-dessous est une liste de différentes perspectives sur le conflit tel que nous l’avons vu dans les films et à la télévision au cours des décennies qui ont suivi. Des perspectives qui vous placent dans la peau d’un fantassin, d’un général ou, le plus souvent, d’un supersoldat incroyablement coriace capable de renverser la vapeur – sinon de tout boucler – – à lui seul.

10 Médaille d’honneur



Nous commençons cette liste en payant nos cotisations. La médaille d’honneur de 1999 est survenue après que Steven Spielberg ait vu son fils jouer à GoldenEye sur sa N64. Avec la Seconde Guerre mondiale fermement dans la tête du réalisateur pendant la production de Il faut sauver le soldat Ryan, il a confié à son Dreamworks Interactive Studio la tâche de créer l’un de ces jeux de tir à la première personne ultramodernes se déroulant dans le conflit, et ce faisant, a établi un modèle pour le sous-genre. pour les décennies à venir.

Avec une partition du compositeur primé aux Oscars Michael Giacchino et la consultation du conseiller militaire de Saving Private Ryan Dale Dye, c’est une orientation résolument cinématographique sur la guerre, et c’est important. L’exaltation et les décors tout au long de sa campagne ne sont pas seulement exaltants pour le joueur, ils font également clairement la distinction entre la guerre fictive que nous connaissons sur grand écran et les événements réels que nous gardons sagement à une distance respectueuse. Quant à son héritage, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous sembliez passer de 1999 à 2005 à atterrir sur diverses plages occupées dans des tireurs, ne cherchez pas plus loin. Pas le plus immersif ou jouable de la liste aujourd’hui, Medal of Honor mérite néanmoins sa mention pour la création d’un modèle d’expériences de guerre interactives.

9 Compagnie des Héros



Le point de vue de Relic sur le RTS traditionnel abandonne le grand nombre d’unités et d’opérations de gestion des ressources afin que vous puissiez vous concentrer sur un petit groupe de soldats puissants mais fragiles. Les décors sont vastes et frénétiques, il y a donc toujours ce sentiment clé d’une bataille à plus grande échelle, mais dans Company of Heroes, vous microgérez les unités de si près que vous vous sentez à la fois propriétaire de vos victoires et horriblement responsable de vos pertes.

La simplicité de prendre des points de capture pour augmenter vos effectifs donne une impression de rythme aux batailles qui manque souvent à la stratégie militaire, et des flux et reflux plutôt qu’un glissement lent mais inévitable sur la carte. Ses cinématiques peuvent servir de tonalité, mais comme les meilleurs jeux RTS, il raconte une histoire fascinante à travers les missions elles-mêmes.

8 L’enfer lâché



Il y a quelque chose d’énervant à propos de l’interface utilisateur clairsemée de Hell Let Loose. Aussi drôle que cela puisse paraître, de petites touches comme celle-ci contribuent grandement à créer un sentiment de futilité et de vulnérabilité. Non pas que vous ne vous sentiez pas déjà assez vulnérable lorsque vous réalisez qu’une balle peut et va vous tuer. Il s’agit d’un FPS multijoueur fait de manière hardcore, une sorte de champ de bataille complet où les équipes se battent pour avancer ou tenir une position. Les réapparitions ne peuvent être effectuées que dans des structures construites par les joueurs ou, si lesdites structures ont été envahies, loin derrière l’action. Rester en vie est aussi précieux que de tuer – mais au début, les deux semblent presque impossibles avec seulement un vieux fusil à verrou pour vous défendre. Il est plus difficile pour les jeux en ligne de la Seconde Guerre mondiale de conserver un ton respectueux, mais celui-ci le fait en véhiculant amplement les horreurs de la guerre d’usure et la terreur abjecte d’être un soldat placé dans un vaste conflit.

7 Retour au château Wolfenstein



La division paranormale allemande SS lance une puissante malédiction sur un site de fouilles égyptien et exploite ensuite le pouvoir des zombies pour aider à l’effort de guerre – au moins jusqu’à ce qu’un soldat avide de dinde désactive à lui seul le château médiéval éloigné où se déroulent les expériences de réanimation, sauve son copain OSA capturé et assassine les officiers en charge de toute la division.

Nous avons consulté les livres d’histoire et nous sommes presque sûrs que rien de tout cela ne s’est produit. C’est peut-être exagéré d’appeler cela un jeu de la Seconde Guerre mondiale, mais Wolfenstein a toujours combiné des éléments de la vraie guerre avec des traditions surnaturelles avec un grand effet. Les visuels optimisés par id Tech 3 nous ont impressionnés par ce que nous considérions comme du photoréalisme selon les normes de 2001, mais le rythme, la variation et l’intégration environnementale du combat résistent encore magnifiquement aujourd’hui.

6 Post Scriptum



Aussi hardcore que possible. Deux équipes de 40 combattant avec des armes d’époque dans la campagne française de manière lente, méthodique et délibérée. Battlefield vous permettra peut-être de courir dans la mêlée et d’essayer de tuer quelques victimes si votre objectif est assez bon, mais Post Scriptum écrase toutes les notions d’efforts héroïques en solo avec un obus d’artillerie indifférent et un écran de réapparition. Au lieu de cela, les divisions logistiques, blindées et d’infanterie doivent se soutenir mutuellement et effectuer des poussées soigneusement programmées. Des lignes de ravitaillement brisées et un groupe de soldats errant seuls font des matchs rapidement perdus.

5 Division Acier 2



Steel Division 2 aime les spécifications techniques des véhicules, des machines et des armes de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup. Toutes les propriétés de ses types d’unités sont étayées par de vrais détails historiques, et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous laisser emporter par la passion qu’il a clairement pour préserver ce que nous savons sur la façon dont la guerre s’est réellement déroulée. Cela vous fait penser aux munitions différemment – ​​même si leur moral tient bon, une unité d’infanterie ne peut se battre que pendant un certain temps avant d’être à court de cartouches et d’avoir besoin du camion de ravitaillement pour rouler davantage. Des armes plus lourdes comme l’artillerie montée et les chars peuvent prendre quelques minutes pour recharger un seul tour, vous devez donc être sûr de toucher la cible lorsque vous les tirez. Vaste en solo et carrément effrayant dans ses batailles en ligne à 20 joueurs.

4 Champ de bataille V



Battlefield V reprend la vision cinématographique et stylisée de la guerre mise au point dans Medal of Honor et l’applique non seulement à sa campagne solo, mais aussi à ces batailles en ligne emblématiques. C’est un moment étrange où vous êtes distrait de vous battre pour votre vie dans une banque hollandaise bombardée pour admirer les reflets de son sol en marbre, ou apercevoir l’avion qui est sur le point de vous tuer dans le capot d’une voiture à proximité. Il est encore plus étrange de réaliser que vous avez joué en mode spectateur toute la soirée juste pour cadrer l’action comme un Roger Deakins en temps de guerre. Ensuite, bien sûr, il y a l’interaction d’un nombre énorme de joueurs et de véhicules sur la terre, la mer et le ciel qui font de Battlefield ce qu’il est, et les histoires de guerre qu’il semble générer à chaque fois que vous jouez avec des amis. Jamais sans bugs, et toujours enclin à vous faire sentir insignifiant dans la mêlée plus large, c’est néanmoins une représentation virtuelle essentielle de la Seconde Guerre mondiale.

3 Unité de commandement 2



Il n’y aura pas de victoires diplomatiques ou de cessez-le-feu à la langue d’argent ici. Il s’agit d’un jeu de guerre au niveau des opérations, une vision détachée du conflit dont ne jouissent que les hauts gradés, et malgré sa complexité, Unity of Command 2 joue avec une intuitivité inhabituelle. Couvrant les opérations nord-africaines en 1943 jusqu’à la fin des combats sur le front occidental en 1945, il vous offre de nombreux scénarios de combat différents, mais jamais une solution facile ou reproductible, chacun étant spécifique dans sa géographie et ses ressources. Alors que vous vous débattez avec les besoins et les spécialités des différentes divisions, les actifs limités que vous offrent les QG sur la carte et un front en constante évolution, Unity of Command 2 est idéalement placé pour décrire à quel point il est cauchemar de séparer l’organisation du pur conflit. le chaos.

2 Commandos 2



Il y a des tireurs de la Seconde Guerre mondiale ; il y a des jeux de stratégie WW2. Et puis, sortant d’un tas de souvenirs accumulés entre 1998 et aujourd’hui, il y a Commandos 2: Men of Courage, qui vous rappelle une approche totalement différente. Avec seulement une poignée d’hommes hautement spécialisés, une perspective isométrique et un écran rempli d’ennemis en patrouille, vous êtes censé atteindre des objectifs qui semblent au premier abord impossibles.

C’est jusqu’à ce que vous connaissiez vraiment les capacités de chaque commando. Les compétences d’escalade et de transport du Béret vert, le talent d’espion pour le déguisement, l’utilisation judicieuse d’un fusil harpon par le Marine. Et bien sûr, le tireur d’élite, se précipitant dans un bâtiment avec un point de vue élevé et tirant des balles avec délectation. Ce n’est que lorsque vous vous penchez sur les spécialités de chaque membre de l’équipe que les énigmes complexes du timing et du désarmement sont non seulement résolvables mais extrêmement satisfaisantes.

1 appel du devoir



N’hésitez pas à placer votre propre choix de CoD personnel dans cet emplacement. Call Of Duty: WW2 de 2017 a raconté une histoire touchante. World at War a réussi à être à la hauteur de son titre et a en même temps posé les bases du multijoueur que ses descendants modernes utilisent toujours. Plus récemment, Vanguard nous a montré qu’un ancien CoD peut apprendre quelques nouvelles astuces.

Mais nous devons revenir à l’original d’Infinity Ward de 2003 pour trouver la franchise décrivant le conflit historique de la manière la plus surprenante, la plus empathique et la plus mémorable. Bien que Medal of Honor ait montré à l’industrie comment adapter une image cinématographique déjà fictive de la guerre, Call of Duty a trouvé à la fois des percées en matière de conception et de technologie qui lui ont permis de pénétrer à un niveau plus profond. Le bruit des coups de feu et de l’artillerie était implacable et agite quelque chose de primaire lorsque vous jouez. Il y a du désespoir dans la voix de vos coéquipiers, qu’ils essaient de transmettre des ordres ou de livrer un dialogue accessoire. Et dans les changements de perspective entre les campagnes américaines, britanniques et soviétiques, il trouve un ton humaniste difficile à capter. De plus, les armes à feu sont incroyables, les explosions et tout ça.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.