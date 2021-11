Jeux Xbox avec Gold Décembre – The Escapists 2, Tropico 5, plus

Microsoft a annoncé la Jeux Xbox avec de l’or programme pour décembre.

Également disponible pour les membres Game Pass Ultimate, comme d’habitude, quatre jeux seront disponibles pour tout le mois.

L’un des jeux est le titre de stratégie Les évadés 2. Disponible du 1er au 31 décembre, votre objectif est de vous évader des prisons les plus dures du monde. Cette fois-ci, vous serez confronté aux plus grandes prisons à ce jour, avec plusieurs étages, toits, évents et tunnels souterrains.

Vos ébats d’évasion de prison vous feront quitter le fort givré de la toundra, un train dévalant le désert et même l’espace.

Tout en préparant votre évasion, vous devrez maintenir le statu quo en obéissant aux règles de la prison, en assistant aux appels, en faisant des travaux en prison et en suivant des routines strictes.

Doté de diverses options de personnalisation des personnages, le jeu comprend également la possibilité de jouer avec jusqu’à trois pour former une équipe d’évasion en ligne ou en coopération sur canapé. Il y a même un mode versus.

Disponible du 16 décembre au 15 janvier est la cinquième entrée de la série de construction de villes, Tropico 5 : avant-dernière édition qui vient avec les modules complémentaires The Big Cheese et Hostile Takeover. Vous pouvez faire passer votre jeu de la période coloniale au-delà du 21e siècle en construisant des infrastructures, en planifiant vos routes commerciales et en utilisant de nouvelles technologies.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, le jeu comprend également un mode multijoueur coopératif et compétitif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

Un autre titre de décembre est le jeu d’action-stratégie Les orcs doivent mourir, où vous incarnez un mage de guerre essayant de défendre 24 forteresses contre une foule de 11 ennemis différents. Pour ce faire, vous utiliserez toutes sortes de pièges à votre disposition ainsi que des armes et des sorts, et des serviteurs.

Le jeu propose également une campagne basée sur une histoire avec des mises à niveau persistantes, un mode cauchemar, un système de notation et un classement. Il sera disponible du 1er au 15 décembre.

Et enfin, le quatrième jeu est le titre d’action-aventure en 2D Planète de l’ombre incroyablement tordue qui arrive le 16 décembre et reste jusqu’au 31 décembre.

Ici, vous essayerez de vous rendre au centre de la mystérieuse planète des ombres tout en résolvant des énigmes complexes et en combattant diverses créatures.

Vous avez encore beaucoup de temps pour participer à certaines des offres de novembre. Ce sont Lego Batman 2 DC Super Heroes, Moving Out et Kingdom Two Crowns.