Jeux Xbox avec Gold October – Castlevania: Harmony of Despair, Resident Evil: Code Veronica X, plus

Microsoft a annoncé la Xbox Live Or et Xbox Game Pass Ultimate programme pour octobre.

Vous pourrez télécharger Aaero, Castlevania : Harmony of Despair, Hover et Resident Evil : Code Veronica gratuitement pendant le mois. Aaero et Hover sont disponibles pour Xbox One et Xbox Series X/S, tandis que Castlevania : Harmony of Despair et Resident Evil Code : Veronica X sont tous deux jouables grâce à la rétrocompatibilité.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Aaero sera disponible via le service pendant tout le mois d’octobre. Le survol aura lieu du 16 octobre au 15 novembre.

Castlevania: Harmony of Despair arrive le 1er octobre et reste jusqu’au 15 octobre, date à laquelle il sera remplacé par Resident Evil: Code Veronica X le 16 octobre. Il restera disponible sur le service jusqu’au 31 octobre.

Aéro est un jeu de tir sur rail rythmique et rythmé développé par Mad Fellows. Dans celui-ci, vous volerez à travers divers environnements en traçant des rubans de lumière et en libérant l’énergie de la musique. Vous combattrez également des ennemis et combattez dans des combats de boss, tous animés par une bande-son sous licence comprenant Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal et plus encore.

Dans le jeu futuriste de parkour en monde ouvert Flotter, vous rejoindrez les Gamers, qui sont décrits comme un groupe de jeunes rebelles qui « luttent contre les lois oppressives » tout en réalisant des tours et des combos. Les personnages sont équipés d’un équipement qui permet des sauts et une vitesse incroyables, et l’équipement peut être amélioré au fur et à mesure que vous jouez.

Castlevania : Harmonie du Désespoir vous trouver une fois de plus en train d’essayer de vaincre Dracula. Cette itération de la série présente une coopération à 6 joueurs et différents chasseurs de vampires de toute la série Castlevania tels que Alucard, Charlotte, Jonathan Morris, Shanoa et Soma Cruz. Chaque personnage a sa propre attaque et ses propres compétences à utiliser au combat, et ils sont capables de changer d’objets et d’équipement à l’aide de grimoires placés tout au long du jeu.

Sorti à l’origine en 2000, Resident Evil Code : Veronica X se déroule trois mois après les événements ayant conduit à la destruction de Racoon City. Vous y aiderez Claire Redfield alors qu’elle se rend en Europe pour retrouver Chris, son frère disparu. Ce ne sera pas facile, car Umbrella Corporation est un danger omniprésent, et bien sûr, il y a aussi un tas de zombies à gérer.

En ce qui concerne les jeux du mois dernier, vous avez jusqu’à demain, le 30 septembre, pour jouer à Warhammer: Chaosbane et Samurai Shodown 2. Pendant ce temps, Mulaka traînera jusqu’au 15 octobre.