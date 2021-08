Jeux Xbox avec Gold Septembre : Warhammer : Chaosbane, plus

Les jeux Xbox avec Gold pour septembre sont Warhammer: Chaosbane, Zone of the Enders HD Collection, Mulaka et Samurai Shodown 2.

Warhammer : Chaosbane sera disponible du 1er au 30 septembre. Dans ce RPG d’action, vous êtes “le dernier espoir” pour l’Empire de l’Homme. Dans le jeu, vous choisirez l’une des quatre classes de personnages différentes avant de vous battre avec jusqu’à quatre amis contre les hordes du Chaos.

Mulaka arrivera le 16 septembre et quittera le service le 15 octobre. Mulaka est un jeu d’action-aventure basé sur la culture indigène du peuple Tarahumara, dans lequel vous lutterez contre une “étrange saleté” qui corrompt la terre. En tant que chaman local, vous tirerez parti du pouvoir des demi-dieux de votre peuple, résoudrez des énigmes et combattrez dans des environnements inspirés de véritables lieux de la Sierra.

Zone des Enders Collection HD sera disponible pour les consoles Xbox du 1er au 15 septembre. Développé par Hideo Kojima, le jeu vous trouve en train de piloter le cadre orbital, Jehuty, et d’aider la Force spatiale à vaincre les forces de Bahram. Ce titre contient à la fois Zone of the Enders et Zone of the Enders: The 2nd Runner, le tout dans une seule collection.

Et last but not least, le 16 septembre vient Samurai Shodown 2. Disponible jusqu’au 30 septembre, vous testerez ici vos compétences dans les combats à l’épée en utilisant les fonctions Rage System et Weapon Breaking Attack. Incarnez 15 personnages différents dans ce jeu de combat et affrontez la concurrence.

En attendant, vous avez encore quelques jours pour télécharger et jouer à Darksiders 3 et Garou : Mark of the Wolves.

Yooka-Laylee est également disponible pour jouer jusqu’au 15 septembre.