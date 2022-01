Jeux Xbox Game Pass de janvier 2022 et sorties toute la journée

Certains nouveaux jeux pour Xbox Game Pass en janvier 2022 ont été annoncés et les fidèles de Microsoft ont de nombreuses sorties à anticiper tout au long de l’année.

Les abonnés de Microsoft ont connu une année 2021 fantastique, car de nombreux titres nouvellement publiés ont rejoint la bibliothèque du service. Ceux-ci comprenaient trois prétendants au jeu de l’année Pyschonauts 2, Forza Horizon 5 et Halo Infinite.

Alors que 2021 a été brillant, il est possible que le programme d’abonnement ait une durée de 12 mois encore meilleure cette année.

Quels sont les nouveaux jeux Xbox Game Pass de janvier 2022 ?

Les nouveaux jeux pour Xbox Game Pass en janvier 2022 sont les suivants :

Anacrusis – 13e Pupperazzi – 20e Windjammers 2 – 20e

C’est tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent. Nous mettrons à jour cet article si Microsoft annonce plus pour la gamme.

Bien que la sélection n’ait rien d’aussi grand que Halo Infinite ou Forza, les titres énumérés ci-dessus sont toujours passionnants. Pupperazi est un jeu mignon où vous prenez des photos d’adorables chiens, et Windjammers 2 est un jeu d’arcade amusant avec de magnifiques illustrations 2D.

Enfin, Anacrusis est un jeu de tir coopératif de science-fiction qui sera disponible en accès anticipé. Il permettra une action multijoueur crossplay entre Xbox et PC.

Sorties du premier jour du Xbox Game Pass 2022

Vous trouverez ci-dessous une liste des versions connues du premier jour pour le Xbox Game Pass en 2022 :

The Anacrusis – 13 janvier Pupperazzi – 20 janvier Windjammers 2 – 20 janvier Shredders – février Edge of Eternity – 10 février Total War: Warhammer 3 – 17 février Weird West – 31 mars Warhammer 40,000: Darktide – Spring STALKER 2 : Heart of Chernobyl – avril 28th Midnight Fight Express – Summer Redfall – Summer Scorn – Octobre Starfield – 11 novembre A Plague Tale: Requiem Atomic Heart Bushiden Chinatown Detective Agency Crusader Kings 3 Eiyuden Chronicle: Rising Frog Detective: The Entire Mystery Hello Neighbor 2 Loot River Nobody Saves The World Party Animals Pigeon Simulator a remplacé Signalis Slime Rancher 2 Sniper Elite 5 Somerville Trek à Yomi

Jeux avec de l’or

En plus de ce qui a été révélé jusqu’à présent, vous trouverez ci-dessous tous les titres à venir sur Xbox Games with Gold pour janvier :

NeuroVoider – 1er – 31 janvier Rapidant Silvergun – 1er – 15 janvier Space Invaders Infinity Gene – 16 – 31 janvier Aground – 16 janvier – 15 février

