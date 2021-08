Jeux Xbox Live With Gold Septembre 2021 Jeux gratuits révélés ⋆ .

Les jeux gratuits Xbox Live Games With Gold de septembre 2021 ont été dévoilés. Les joueurs peuvent bientôt se préparer à saisir des jeux gratuits ce mois-ci, y compris une collection classique de jeux.

Ce mois-ci, les deux jeux modernes incluent le jeu de rôle d’action Warhammer : Chaosbane et Mulaka, un jeu d’action-aventure en 3D qui plonge dans l’histoire des paysages époustouflants du nord du Mexique. Quant aux deux jeux qui seront rétrocompatibles, le Zone des Enders Collection HD arrivera le mois prochain, tout comme Samurai Shodown II.

Les quatre jeux et leurs dates de sortie respectives sur Xbox Live Games With Gold sont les suivants :

Warhammer : Chaosbane (39,99 $ ERP): Disponible du 1er au 30 septembre

Mulaka (19,99$ ERP) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre

Zone des Enders Collection HD (29,99 $ ERP): Disponible du 1er au 15 septembre

Samurai Shodown II (9,99 $ ERP) : disponible du 16 au 30 septembre

Warhammer : Chaosbane est une autre entrée forte dans la série de jeux classiques, et permet aux joueurs de choisir un héros parmi quatre classes de personnages différentes, puis de le combattre et de se préparer à de grandes batailles. Le jeu coopératif est disponible et jusqu’à quatre amis peuvent jouer ensemble tout en affrontant la horde. Mulaka place les joueurs dans la peau de Sukurúame, un chaman local, qui utilise des pouvoirs sur des demi-dieux pour résoudre des énigmes, se battre au corps à corps dans des environnements, et plus encore.

Quant aux jeux classiques, Zone des Enders Collection HD vient du légendaire développeur Hideo Kojima et est une épopée spatiale qui permet aux joueurs d’aider la Force spatiale à éliminer les forces ennemies tout en pilotant des mechs incroyablement conçus. Samurai Shodown II permet aux joueurs de monter sur une grande scène et de tester leurs compétences dans divers combats d’épée intenses, avec différents systèmes impliqués et 15 personnages différents à expérimenter.