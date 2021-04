Jewel est monté sur scène à deux reprises lors de l’émission en direct de lundi soir, une fois avec Mary Jo Young et plus tard avec Hunter Metts. Young a interprété « Foolish Games » avec Jewel et Metts a interprété « Who Will Save Your Soul », deux classiques de l’auteur-compositeur-interprète. Jewel, comme prévu, a absolument secoué la performance. Quant à savoir comment Young et Metts ont fait, eh bien, c’est à débattre car il est clair qu’aucun des chanteurs n’était la star de la nuit.