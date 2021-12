Jeyvier Cintrón comme sex-symbol

Exatlon États-Unis / Instagram Jeyvier Cintrón était le champion de la cinquième saison

Jeyvier Cintrón a su gagner l’affection des fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis avec sa personnalité et sa simplicité, mais en même temps, il s’est avéré être un véritable coup de cœur qui provoque l’euphorie parmi ses fans.

Et cette fois le boxeur a fait sensation sur ses réseaux sociaux, avec une photographie qu’il a postée sur son Instagram, dans laquelle il arborait dans un premier temps un look d’ange, assis sur un banc, avec un regard tendre et un pull et un pantalon.

Mais à côté de cette image, l’athlète a ajouté deux autres photos, sur lesquelles, vêtu des mêmes vêtements, il a l’air souriant, et avec sa main sur le devant de son pantalon, ce qui a déclenché de faibles passions parmi les adeptes qui ont même lancé des commentaires risqués.

« Laissez le sérieux et profitez du présent « , telle était la phrase avec laquelle le champion d’EXATLON a présenté les photos, faisant pleuvoir une avalanche de commentaires flatteurs.

« Ton sourire est super contagieux 😌💕 », « Ma beauté maigre », « Je veux ce que tu as dans la main » et « Il ne peut pas y avoir autant de perfection dans une photo👌😍😘 Le prince dont j’ai toujours rêvé mais inaccessible » , étaient quelques-uns des sentiments que les fans de Jeyvier ont exprimés après avoir vu ses photos.

« Et ce galant, d’où venait-il si beau ? » », ont commenté les autres.

Mais non seulement les fans de l’athlète ont réagi aux images, mais plusieurs des coéquipiers portoricains ont également envoyé de beaux messages au boxeur.

« Hermoso compirri 🤙🏼 », a commenté Tavo González, tandis qu’Andoni García lui a demandé de se protéger du froid.

Après la fin du concours Telemundo, le Portoricain a fait plus de bruit, à cause de quelques photographies sensuelles qu’il a partagées dans des boxers, avec lesquelles son corps mince mais tonique a été récompensé.

À l’époque, les images du champion EXATLON sont devenues virales, et les compliments et commentaires de ses followers sont devenus à l’ordre du jour.

« 5 cadeaux ❤️🎁 😃🏆✨ » était la seule et concise phrase avec laquelle l’athlète a partagé son « post », qui est rapidement devenu la source d’innombrables compliments flatteurs, où beaucoup ont laissé entendre qu’avec son apparence physique et sa sympathie, Jeyvier il n’a rien à envier aux meilleurs modèles du monde.

Dites-nous si vous pensez que Jeyvier est un symbole de sensualité.

