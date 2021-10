Jeyvier Cintrón déclare son amour pour Norma Palafox sur les réseaux sociaux

Exatlon États-Unis / Instagram Jeyvier Cintron et Norma Palafox ont une belle amitié.

Pendant les 7 mois qu’a duré la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Jeyvier Cintrón et Norma Palafox ont consolidé une relation précieuse.

Le boxeur et le footballeur n’ont pas cessé de montrer leur belle amitié, avec toutes sortes de blagues, de moments, d’approches et même de similitudes dans leurs capacités sportives, devant les téléspectateurs, caractéristiques qui ont fait d’eux les deux champions de la réalité.

Et profitant du fait qu’il y a quelques jours c’était l’anniversaire du Mexicain, le sympathique portoricain n’a pas voulu passer le rendez-vous inaperçu, et a crié son amour pour sa grande amie, tout en la félicitant pour son rendez-vous et en louant son champion compétences.

« Félicitations mon Champion 4ever @normapalafox_ je te porte dans mon âme 🏆🥳😍❤️✨ », a commenté le boxeur, qui a ravi ses followers et ceux de Palafox, grâce à la vidéo avec laquelle il a fait une radiographie de leur belle amitié. « Combien ont aimé voir ce duo s’affronter ? @so_vicious ”.

Et bien que Norma Palafox n’ait pas évoqué son anniversaire dans ses réseaux, elle a été émue et émue par le cadeau de Jeyvier et ses belles paroles.

La footballeuse a répondu au beau geste de la championne de cinquième saison EXATLON, criant également l’immense amour qu’elle éprouve pour le boxeur.

« Merci beaucoup mon champion 🤩😍, je t’aime !!! », a commenté la star de l’émission télévisée.

La vidéo de Jeyvier pour son grand ami a déclenché toutes sortes d’émotions et d’éloges parmi les fans du duo d’athlètes, dont l’ancien concurrent d’EXATLON Dave Sappelt, qui s’est déclaré émerveillé par le clip des beaux moments des deux rouges.

« C’est l’amour ❤️.. J’adore cette vidéo😭😭🔥💪🏽💪🏽 », a commenté l’athlète, tandis que des dizaines de fans de Palafox et Jeyvier ont rejoint son message.

« Combien j’ai adoré les voir concourir ensemble en duo❤️‍🔥le meilleur toujours ! », « Mon duo préféré ❤️❤️❤️ », « Le meilleur » et « Tu es la meilleure chose qui soit passée par EXATLON 🔥❤️ .. », étaient quelques-uns des commentaires qui ont rempli les réseaux après le clip.

La proximité de Palafox, qui a eu 23 ans, et celle de Jeyvier, 26 ans, ont suscité toutes sortes de commentaires ces dernières semaines, où plus d’un se demandait si le Portoricain et le Mexicain avaient été fléchés par Cupido.

Mais au-delà des conjectures que leur relation a suscitées, la vérité est qu’entre les deux champions EXATLON, il n’y a qu’un sentiment de fraternité, qui à ce jour a enchanté ceux qui les admirent et les aiment.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires