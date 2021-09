Jeyvier Cintrón est exploité en Colombie

Exatlon États-Unis / Instagram Ils opèrent sur Jeyvier Cintrón : Comment est le champion EXATLON ?

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis la fin de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et il ne fait aucun doute que Jeyvier Cintrón, le Portoricain devenu champion de la compétition entre messieurs, a volé le cœur des fans du programme, que n’arrêtez pas de suivre ses traces.

C’est pourquoi ce week-end, de nombreux adeptes de l’athlète de l’émission de téléréalité Telemundo se sont déclarés inquiets, après que des nouvelles ont commencé à circuler sur les réseaux qui indiquaient que le boxeur avait subi une opération.

L’inquiétude a augmenté lorsque Jeyvier lui-même a publié sur son Instagram une photo sur laquelle il portait des vêtements d’hôpital, y compris un chapeau et des tongs cliniques, mais dans ce même message, le boxeur a redonné l’âme au corps de ses fans.

Jeyvier a expliqué que son passage au bloc opératoire était dû à un problème oculaire, qu’il a décidé de résoudre tout de suite, afin d’avoir une vision beaucoup plus claire, pour l’aider dans sa carrière sportive.

“Je remercie tous ceux qui m’ont posé des questions sur l’opération que j’ai subie, Dieu merci, je me suis très bien passé, mais nous nous rétablissons toujours”, a commencé son message, ajoutant que l’opération n’avait pas été pratiquée dans son pays d’origine, mais il s’est plutôt rendu en Colombie, considérée comme de grande qualité en matière clinique.

“Pour ceux qui ne le savent pas, j’ai eu de graves problèmes de vision, c’est pour cette raison que j’ai pris la décision d’opérer avec un excellent médecin en Colombie”, a déclaré le jeune homme de 26 ans, révélant que depuis des années il souffrait d’une vision sévère. perte, ce qui l’a beaucoup affecté.

«Je sais que beaucoup se demanderont comment j’ai fait dans mes combats ou en Exatlon avec mon adresse au tir, la réalité est que j’ai duré des années avec ce problème, que je me suis habitué à tout faire avec une vue trouble. Au fil des années, ce problème a augmenté et c’est pourquoi j’ai pris la décision de me faire opérer et de pouvoir à nouveau voir clair 🙏🏻✨ », a ajouté le champion EXATLON.

Après sa révélation, les fans de Jeyvier n’ont cessé de lui envoyer des messages de soutien, lui souhaitant le meilleur des rétablissements. D’autres ont été surpris d’apprendre qu’il avait de graves problèmes de vision.

“Toutes nos félicitations! La meilleure décision que j’ai prise ”,“ Comme c’est bien que tout se soit bien passé… des câlins de Miami ”,“ Prier 🙏🙏🙏🙏🙏 pour votre prompt rétablissement ”, et“ Ayyyy mon flyer que je vous récupère bientôt, wow et en exatlon avec ce bon objectif…. », étaient quelques-uns des messages partagés par les adeptes de l’athlète.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires