Jeyvier Cintrón: Mauvais leader d’EXATLON USA?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de “Team Famosos”

Au fil des semaines du programme de compétition Exatlon USA, des changements brusques ont été la seule constante de la cinquième saison du programme de compétition. Au fur et à mesure que les athlètes vont et viennent, suspendent et expulsent les autres, il en va de même pour les leaders mondiaux inscrits au tableau de bord. C’est le cas du champion de boxe Jeyvier Cintrón, du Team Famosos, qui occupe aujourd’hui confortablement la première place du général.

Jeyvier Cintrón: une trajectoire de succès et de nombreuses erreurs

Depuis le début d’une cinquième saison particulièrement changeante d’Exatlon United States, certains détails n’ont pas changé et l’un d’eux a été la croissance athlétique de Cintrón. Un athlète qui n’avait pas grand chose pour lui; de petite taille et de carrure physique, boxeur (qui historiquement ne réussit généralement pas bien en compétition) et aussi avec un problème de vision qui aurait pu jouer contre lui en marquant des points.

Ce n’était pas son cas, Jeyvier n’a pas laissé les limites prendre le dessus, et bien qu’il soit l’un des leaders avec le score le plus bas de l’histoire d’Exatlon United States avec 62%, sa croissance, son développement et sa confiance en lui sont Evident face aux redoutables circuits des sables en République Dominicaine.

Jeyvier Cintrón Mauvais leader dans EXATLON USA?

Mais comme tous les dirigeants mondiaux, des détracteurs émergeront toujours qui n’approuvent pas les décisions qu’ils prennent par rapport à leur équipe, et encore moins le dimanche en lutte pour la permanence, alors que c’est justement le chef de l’équipe vaincue, à qui c’est le tour. Décidez quel athlète affrontera l’athlète ayant obtenu le score le plus bas dans la lutte redoutée pour la permanence.

Dans le cas du dimanche 25 avril, l’équipe rouge a été la perdante de la nuit et par décision de Cintrón c’était un «Nicoles Fight» lorsque la fille avec le score le plus bas de l’équipe de Famosos, Nicole Díaz, a affronté Nicole Regnier et cette dernière , l’un des plus forts du groupe, est sorti de la compétition.

Dans les portails de fans, les commentaires ne se sont pas arrêtés sur cette décision controversée, même si la vérité est qu’au fil des jours, ce sont précisément les dirigeants qui ont entre les mains le choix difficile qui ne serait pas toujours meilleur sur le long terme ou pour l’équipe, sans parler des fans qui profitent de «la compétition la plus féroce de la planète» depuis chez eux.

Ne manquez pas cette vidéo du portail des fans de JacoJRx2, qui explique plus en détail l’état actuel du tableau de bord:

JEYVIER CILTRON BETRAYE SON COMPAGNON À EXATLON ÉTATS-UNIS ADVANCES (CHAPITRE 77) 2021-04-24T19: 34: 48Z

Nicole Regnier: Un retour à Exatlon en proie aux polémiques

Nicole Regnier elle-même, déjà ancienne athlète de la compétition, a connu une revanche très difficile en Exatlon. Au cours des semaines précédentes, le portail de fans VideosTop a affirmé que la fille avait un très mauvais caractère avec tous ses collègues d’Exatlon, obligeant la production à la pousser à améliorer son attitude. À tel point, précise la vidéo, que lorsque la fille a remporté le SUV il y a quelques semaines, personne ne l’a accompagnée. À propos de cela, voici ce qu’un disciple a commenté: «J’ai remarqué qu’aucun membre de l’équipe rouge n’accompagnait Nicole dans la voiture, seul Palafox à la dernière minute l’accompagnait. Au cours des saisons précédentes, tout le monde était heureux et le bleu et le rouge étaient entassés dans le SUV, ce détail a attiré mon attention. “

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires