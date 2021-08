Jeyvier Cintrón parle de ses parents et de ses débuts dans la boxe

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

Il reste moins de trois semaines avant la fin de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et pour ceux qui ont suivi pas à pas le show de Telemundo, et qu’ils soient de fervents adeptes des Bleus ou des Rouges, c’est évident. que Jeyvier Cintrón a tout pour se battre jusqu’au dernier moment et gagner.

Et cette ténacité et cette force que possède le Portoricain de 25 ans sont des caractéristiques qui viennent de chez lui, selon le boxeur professionnel lui-même, qui a été honnête à propos de tout ce que ses parents ont fait avec lui depuis son enfance, pour se motiver et s’entraîner. lui, sportivement. Jeyvier a souligné que maman et papa ont été ses mentors, non seulement pour avoir obtenu les mérites qu’elle a acquis tout au long de sa carrière, mais aussi pour briller de sa propre lumière dans EXATLON.

L’hôte de la compétition sportive, Frederick Oldenburg, a interrogé Jeyvier sur ses parents, et le Portoricain a non seulement fait tout son possible pour les féliciter, mais a également montré que son amour du sport est venu dès son plus jeune âge, lorsque son père lui a inculqué en lui l’importance de la discipline et lui a montré le monde de la boxe.

« À quel point votre mère, votre père et votre famille étaient-ils importants pour ce petit Jeyvier qui a grandi en regardant la boxe et est devenu boxeur ? Quel a été ce moment où vous avez décidé d’emprunter cette voie ?”, a demandé Frédéric, faisant reculer l’athlète d’EXATLON dans ses souvenirs.

« Ma famille m’a tout donné, dès mon plus jeune âge, vraiment. Mon père était boxeur, je voulais suivre ses traces. J’ai grandi comme un bébé dans la salle de gym, en le regardant s’entraîner. Je me souviens qu’il avait acheté des genouillères pour s’agenouiller et ne pas écarter les genoux pour m’entraîner, et j’ai vraiment adoré ça », a déclaré le jeune homme de l’équipe Famosos, révélant qu’elles l’ont également motivé à essayer d’autres disciplines sportives. « Ils m’ont aussi guidé dans le sport du ballon. Je savais comment sortir d’une partie de ballon l’après-midi, aller le soir me battre. Faire deux sports dans la même journée ».

Le boxeur portoricain, qui a commencé sa rencontre avec le sport alors qu’il n’avait que 5 ans, et qui a eu son premier combat sur un ring pour enfants à l’âge de 7 ans, selon le site officiel EXATLON, a également souligné la poussée et le soutien que son la mère lui a toujours montré.

«Et ma mère aussi, elle était toujours là. Même ma mère était arbitre de boxe, tant qu’elle était là, m’aidant avec tout. Mes parents je pense, je leur dois tout. Sans eux, je ne serais pas ici », a ajouté la star des Reds.

Jeyvier a également mentionné que l’exploit d’avoir assisté à deux Jeux olympiques, un défi qui le remplit d’une grande fierté, est dû à sa famille.

« Sans eux, je ne serais pas non plus allé à deux Jeux olympiques. La vérité, c’est que je leur dois tout, et je vais continuer ici, tout donner pour toute ma famille », a conclu Jeyvier, qui est le seul boxeur de son pays à avoir participé à deux joutes olympiques. Le Portoricain était à Londres 2012 et Rio 2016

