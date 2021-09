Jeyvier Cintrón pose en sous-vêtements après EXATLON

EXATLON États-Unis / Instagram Jeyvier Cintrón remporte la cinquième saison d’EXATLON États-Unis

Jeyvier Cintrón a volé le cœur et les louanges des fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, après être devenu le champion de l’émission de téléréalité Telemundo parmi les messieurs.

Et cette fois, le boxeur portoricain a montré qu’il fait partie de ces personnages qui ne cessent de surprendre, car ses dons de sportif et d’athlète de haut niveau, ainsi que son don de personnes et de charisme, ajoutent maintenant sa facette de modèle, rôle dans lequel il n’a rien à envier à des célébrités comme Cristiano Ronaldo.

Le champion EXATLON a décidé de se montrer en sous-vêtements dans une série de cinq photographies qu’il a partagées avec ses fidèles abonnés Instagram, et cela s’est avéré être un succès, non seulement en raison des milliers de “j’aime” qu’il a reçus mais aussi en raison de l’éloge de sa silhouette athlétique et de sa sensualité.

“5 petits cadeaux ❤️🎁 😃🏆✨” était la phrase avec laquelle Jeyvier accompagnait sa publication, dans laquelle il apparaît posant en mannequin, vêtu de rien de plus qu’un caleçon blanc de la marque Armani Exchange.

En plus de montrer son abdomen et son corps marqué, le jeune homme de 26 ans a laissé couler le modèle qui sommeille en lui et a joué avec des looks de type catalogue.

Ses fans ont immédiatement réagi avec toutes sortes de phrases et de compliments envers l’athlète, et certains ont assuré que Cristiano Ronaldo pourrait désormais avoir une forte concurrence en matière de mannequinat.

“Ah Merde, mais nous capturons Jeyvier sous toutes ses facettes maintenant un modèle de sous-vêtements .. Je vous salue Marie !!” 🔥🔥 », ont commenté certains des followers du champion.

D’autres fans de l’athlète portoricain étaient encore plus coquets et ont avoué que voir Jeyvier en sous-vêtements faisait monter leur température.

“Sans lumière et seul et je trouve ça, et puis qu’est-ce qu’on fait… .🙄😳🥴😁😁😁😁”, “Uy que rico” et “Je suis tombé amoureux plus de toi jeyviercintron”, étaient quelques-unes des phrases qui le portoricain a déclenché.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires