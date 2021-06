Jeyvier Cintrón se frappe au visage dans EXATLON

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

Alors que la cinquième saison d’EXATLON continue sa marche, non seulement il devient plus clair qui sont les athlètes avec le plus d’options pour atteindre la finale, mais aussi le public apprend plus de détails sur la vie de chacun d’eux. , votre personnalité et même vos caractéristiques.

Et cette fois, Jeyvier Cintrón, l’un des athlètes, avec la plus grande griffe, a révélé que chaque jour il frappe toujours quelqu’un pour pouvoir s’activer et commencer la compétition avec beaucoup d’énergie.

Le participant portoricain a avoué que presque comme un rituel, il a besoin de décharger cette énergie et que quelqu’un qu’il frappe est lui-même.

Cela a été révélé par le Portoricain, dans quelques pilules d’information, présenté par le compte officiel d’EXATLON Etados Unidos et par la page Telemundo, où le participant, avec une grande grâce, a mentionné que son passe-temps est de se frapper le visage, quotidiennement. .

Dans ce lien vous pouvez voir la confession de Jeyvier, et de ses compagnons.

« Avant de concourir, je me suis cogné au visage pour m’activer et sortir avec beaucoup de fureur sur le circuit. Je me fais comme ça », a déclaré le membre de l’équipe des Reds.

Le portoricain a également assuré que sa manie était si évidente que ses compagnons de réalité avaient déjà remarqué à quel point il se frappait quotidiennement et se moquaient de lui.

« C’est assez drôle. Toute l’équipe hésite, comme on dit à Porto Rico, à cause de cette folie que je fais, mais cela fait partie de moi. C’est une manie de m’activer », a ajouté Jeyvier en riant.

Le concurrent d’EXATLON a sans aucun doute été l’un des athlètes qui a été le plus sincère au programme sur ses sentiments et ses émotions, comme il l’a également récemment montré, lorsqu’il a affirmé être très déprimé à cause des pertes subies par son équipe.

Dans une autre vidéo publiée sur le compte de réalité sur Instagram, Jeyvier a ouvert son cœur et a dit sans ambages qu’à chaque fois que l’équipe subit un coup, ce genre de situation empire avec le temps.

« L’aube n’est pas facile, après la perte d’un partenaire. Hier (dimanche) Nicole Díaz nous a quittés. Ces deux dernières semaines ont été des jours très difficiles pour nous. Il y a deux rouges consécutifs… chaque défaite nous touche », déclarait le célèbre il y a plusieurs semaines.

“Je ne sais vraiment pas ce qui nous arrive, mais personnellement, je ne veux pas perdre un autre coéquipier, car c’est une perte profonde”, a ajouté le jeune homme.

Jeyvier a également mentionné que le plus important pour lui est de rester très positif et de maintenir l’union avec les Reds, pour pouvoir surmonter toutes les adversités.

« Nous sommes tous toujours unis, plus que jamais. Ce n’est pas normal pour nous que nous perdions consécutivement, comme cela s’est produit. Je pense que c’est une question de stratégie et de maintien de cette énergie », a déclaré Rojo. “Nous devons être forts en équipe, nous devons être bons en stratégies et en attaque dès le début.”

