Jeyvier et Viviana d’EXATLON avec des dommages mentaux et émotionnels

in

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

La cinquième saison d’EXATLON consiste à louer un balcon, et bien que les athlètes qui survivent encore à la compétition aient montré leur griffe et leur force, au milieu des difficultés auxquelles ils ont dû faire face, de certains événements inattendus et de l’éloignement de leurs familles, cela commence de faire des ravages sur eux. Même sa santé mentale a commencé à se détériorer.

C’est ce qu’a déclaré l’émission de téléréalité elle-même, via sa page Instagram, où ils ont partagé une vidéo dans laquelle Jeyvier Cintron et Viviana ont expliqué à quel point ils se sentaient mal ces jours-ci, en particulier après l’élimination consécutive de deux membres de l’équipe de Los Famosos.

Sous le message : “Jeyvier et Viviana parlent de la façon dont la compétition les a affectés mentalement”, EXATLON a permis aux deux athlètes rouges d’évoquer ouvertement leurs sentiments.

«Je ne m’attendais pas à ce que le fait d’être ici m’affecte aussi émotionnellement. Je pensais que ça allait être juste une compétition physique », a déclaré Viviana. « Nous savions que nous ne pouvions pas suivre le même rythme. Nous savons que parfois nous devons être au sol, et maintenant c’est notre tour ».

L’athlète, qui était attristée et attristée par la situation que traverse son équipe, a admis qu’il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien.

«Nous avons pu obtenir la peine, mais quand même l’élimination, là je pense que toute l’équipe (a échoué). Il y avait un manque de communication. Il y a plusieurs stratégies qui n’ont pas fonctionné pour nous », a déclaré la star des Reds.

Jeyvier était également visiblement déprimé et a avoué avoir beaucoup de peine dans son cœur et dans son esprit.

« L’aube n’est pas facile, après la perte d’un partenaire. Hier (dimanche) Nicole Díaz nous a quittés. Ces deux dernières semaines ont été des jours très difficiles pour nous. Il y a deux rouges consécutifs… chaque défaite nous affecte », a déclaré le célèbre.

“Je ne sais vraiment pas ce qui nous arrive, mais personnellement, je ne veux pas perdre un autre coéquipier, car c’est une perte profonde”, a ajouté l’athlète de l’équipe de Los Famosos, montrant qu’il est émotionnellement très affecté par le absence que leurs compagnons ont quittée.

Malgré le coup qui l’affecte mentalement et émotionnellement, le jeune homme a assuré qu’ils ont fait de leur mieux pour rester en bonne santé et unis.

« Nous sommes tous toujours unis, plus que jamais. Ce n’est pas normal pour nous que nous perdions consécutivement, comme cela s’est produit. Je pense que c’est une question de stratégie et de maintien de cette énergie », a déclaré Red. “Chaque fois que nous perdons un membre de nous, nous souffrons beaucoup. Donc quoi que ce soit, nous devons l’améliorer, nous le faisons vraiment. »

Jeyvier a ajouté qu’ils continueraient à faire ressortir leurs meilleures compétences et n’abandonneraient pas, malgré leurs plus bas.

«Aujourd’hui, en entrant dans la semaine 20, je vais sortir attaquer avec tout. Nous ne pouvons pas vraiment montrer que nous sommes tristes, même si nous sommes tristes de la perte de Nicole. Nous devons être forts en équipe, nous devons être bons en stratégies et en attaque dès le début », a déclaré le concurrent d’EXATLON. “Nous n’avons pas d’autre choix, donc quel que soit le but du jeu, nous devons tout sortir.”

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires