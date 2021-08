Jeyvier parle de quelqu’un qui l’aide à EXATLON

Exatlon États-Unis / Instagram Jeyvier parle de quelqu’un qui l’aide dans EXATLON

EXATLON est une compétition qui teste les athlètes qui passent à tous les niveaux, non seulement physiquement et mentalement, mais met également les concurrents au défi avec eux-mêmes.

Et face à la fin de la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, un participant devant lequel les téléspectateurs et leurs collègues ont tiré leur chapeau pour le courage et la détermination avec lesquels ils ont jeté leur équipe sur leurs épaules, est Jeyvier Cintrón .

Le sociétaire des Reds, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs concurrents de l’édition actuelle d’EXATLON, après la blessure subie par Jacobo, n’a eu aucun problème à se battre plus fort, à faire un double travail et à briller pour tout en haut.

Sa performance a sans aucun doute été « brutale », comme le décrit la page EXATLON sur Instagram, qui a partagé une vidéo dans laquelle Jeyvier a expliqué ce que signifiait la responsabilité d’augmenter ses efforts en faveur de son équipe, et là il a avoué que tout est “réglé” de recevoir de l’aide s’il se fatigue, et d’atteindre la finale. Le Portoricain a avoué avoir le meilleur des alliés, qui lui donne un coup de main à chaque instant et qui assume les forces lorsqu’il les perd, ce qui le conduira à disputer la première place de la compétition.

Plutôt que de se plaindre du travail qu’il a dû faire après la perte de Jacobo, et après avoir gagné 6 points en 2 jours, le Portoricain a donné une leçon de force, sans cacher l’aide divine qu’il reçoit du meilleur des athlètes, qui il ne vous fait jamais défaut.

« J’ai toujours dit que lorsque la force s’arrête, la force de Dieu commence. Quand on a beaucoup de foi en Dieu, tout s’installe là, parfait… et rien, aujourd’hui est un nouveau jour pour montrer de quoi nous sommes faits », a avoué Jeyvier, montrant son énorme foi religieuse et sa bonté.

« Nous sommes clairs, toute l’équipe, que Jacobo est une pièce fondamentale. Il est toujours là, contribuant de toutes les manières, et maintenant j’ai évidemment une très grande responsabilité. Je dois passer plus de fois, il y a des hauts et des bas, au fur et à mesure que la fatigue se joue. On n’est pas un robot, évidemment des muscles humains, car on se fatigue. Mais ça peut aussi m’aider dans une affaire d’ajustement de ma visée, beaucoup de choses », a ajouté Jeyvier, remettant Dieu comme son moteur principal quand ils les obligent à ne pas le frapper.

Après les déclarations du membre des Famosos, les adeptes d’EXATLON n’ont pu s’empêcher de le féliciter et de le féliciter dans les réseaux, et beaucoup ont convenu qu’il devait être le vainqueur parmi les messieurs.

« Ce garçon est spectaculaire ! Dieu prends soin de lui ! “,” Tu es un grand guerrier Jeyvier, au-dessus de ça tu peux avec ça et plus, que Dieu te bénisse 💯🔴❤️ “,” Jeyvier tu es le meilleur, le champion d’Exatlonestadosunidos, tu le montres déjà . Toi seul contre tout le monde. Félicitations, que Dieu vous donne la santé et beaucoup de Bénédictions pour vous 😍👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️ », étaient quelques-uns des commentaires reçus par le boxeur olympique.

« Vous les mettez tous dans votre poche et aujourd’hui, vous devez encore frapper un Portoricain ne décolle pas, il se relève plutôt avec plus de force. Je vais à toi champion, pour emporter ce trophée sur notre belle île enchantée ”,“ C’est notre champion. Hâte de voir la finale ”,“ Tu seras la championne, tout comme Norma. C’est l’équipe rouge avec le plus d’humilité qui a traversé les saisons, quelle belle équipe tout le monde. Champion, ton énergie, ta foi et ton humilité te mèneront au triomphe 🏆 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ” et ” Jeyvier mon champion, tu es l’homme le plus humble et le plus fort de cette saison, beaucoup de bénédictions et pa ‘lante ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ », ont ajouté d’autres fans de Jeyvier.

