Bill Simmons, Chris Ryan et Sean Fennessey de The Ringer sont rejoints par Brian Koppelman pour discuter d’un film qui est un mystère enveloppé d’une énigme à l’intérieur d’une énigme. Nous célébrons le 30e anniversaire de JFK d’Oliver Stone, avec Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones et Joe Pesci.

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS