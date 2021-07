Jhay Cortez recrute Skrillex pour une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, ‘En Mi Cuarto’

Aujourd’hui, Jhay Cortez s’est associé à Skrillex pour le nouveau single et vidéo, “En Mi Cuarto”. Réalisé par Stillz, la vidéo, qui met en vedette Mia Khalifa, est un spectacle visuel mettant en scène des plans palpitants de Cortez sur une moto et faisant la fête à l’arrière d’un camion rapide, le tout avant de culminer dans un point culminant destructeur.

“En Mi Cuarto” est la dernière offre de nouvelle musique de Jhay Cortez, après son single “Christian Dior” déjà sorti et son double prix Premios Juventud (Univision) pour son Mauvais lapin collaboration “Dákiti”, qui a remporté à la fois le titre Viral Track of the Year et Song of the Year. La collaboration #1 Hot Latin Song-charting est devenue la plus grande chanson au monde atteignant la première place des classements Billboard Hot 100, Spotify Top 200 et Apple Music General.

Parallèlement à ces distinctions, Jhay Cortez compte actuellement cinq chansons sur le Spotify 200 Global Chart avec les titres à succès “Dákiti” (No.38), “Fiel – Remix” (No.44), “911” (No.51), « Fiel » (No.69) et « 512 » (No.82). Le single succède également à l’annonce de son « Timelezz Tour » à San Juan, Porto Rico. Les trois concerts consécutifs ont battu un record de vente de billets à l’emblématique Coliseo de Puerto Rico, communément reconnu comme l’arène la plus importante du genre urbain dans la région.

Cortez a marqué sa première vague de célébrité en solo grâce à des collaborations avec des superstars mondiales J. Balvin et Bad Bunny. De nouveaux singles lui ont valu de nombreuses distinctions, dont une place dans le Top 100 du Billboard’s Hot 100 et l’une des 25 chansons les plus écoutées dans le monde sur Spotify.

Il a ensuite sorti son premier album Famouz, qui figure dans le top 10 des Hot Latin Albums sur Billboard depuis plus de 70 semaines. Maintenant, après une année 2020 extrêmement réussie qui a vu la sortie du méga-hit “Dákiti” avec Bad Bunny, et “Kobe En LA”, qui a accumulé plus de 25 millions de flux combinés et 13 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie en novembre, Jhay Cortez prépare une autre phase de sa carrière avec son prochain deuxième album Timelezz.

