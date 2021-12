Jhené Aiko offre à ses fans un cadeau de Noël avec « Wrap Me Up »

Jhené Aiko réédite son single de vacances « Wrap Me Up » avec une version mise à jour pour 2021. La chanson, qui comprenait à l’origine James Fauntleroy, a été partagée pour la première fois sur SoundCloud en 2012.

La version 2021 échange la production et l’arrangement de Tae Beast en faveur d’une mise à jour de Lejkeys, Aiko, les Fisticuffs. Comme Notes de la pierre roulante, « Dans le pont conservé de l’original, Aiko prolonge le refrain ‘Nuit silencieuse, serre-moi fort/Dans tes bras, tout va bien.' » Aiko est prête pour les vacances.

Aiko a célébré quelques vacances cette année. En l’honneur des amateurs de pot à travers le monde, Jhené Aiko a laissé tomber la vidéo de « Tryna Smoke » de son album disque de platine Chilombo le 4/20. La vidéo montre Aiko entourée de quelques amis, dont Big Sean, faisant jaillir de l’herbe avant de passer le reste de la nuit.

Le visuel est arrivé juste après l’une des années les plus réussies de la carrière d’Aiko. En mars, elle a fêté les 10 ans de sa première mixtape Âme(s) de voile en publiant le projet sur les services de streaming pour la première fois.

« Cette mixtape a été un moment charnière pour moi », a écrit Aiko sur Twitter. Elle a expliqué l’histoire de Sailing Soul(s) en disant : « Quand j’avais 12 ans, j’ai été signée sur un label, chantant des chansons avec lesquelles je n’ai aucun lien réel. A part ça, je n’avais pas de vraies histoires à raconter à 12 ans. Ensuite, j’ai fait une pause pour me concentrer sur l’école. Dans mon adolescence, je signais des démos et je prenais des réunions.

J’ai rencontré un directeur de disques qui m’a dit que je devais faire un meilleur travail pour me « vendre » lorsque j’entrais en réunion. S’habiller comme moi, chanter comme moi, parler comme moi… ne suffisait pas. J’ai pensé, pourquoi dois-je me vendre ? Pourquoi dois-je essayer de vous convaincre de ma valeur ? De qui je suis ?

Plus tôt dans l’année, Aiko a écrit et interprété l’élégant « Lead the Way » de Raya and the Last Dragon, qui a été présenté le 5 mars dans les salles et sur Disney +.

Achetez ou diffusez en streaming « Wrap Me Up » de Jhené Aiko.