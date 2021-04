Jhené Aiko s’illumine dans la nouvelle vidéo ‘Tryna Smoke’

En l’honneur des passionnés de pot à travers le monde, Jhené Aiko a sorti la vidéo de «Tryna Smoke» de son album de platine Chilombo. La vidéo montre Aiko entourée de quelques amis, dont Big Sean, en train de produire de l’herbe avant de passer le reste de leur nuit.

Le visuel fait suite à l’une des années les plus réussies de la riche carrière d’Aiko. En mars, elle a fêté les 10 ans de sa première mixtape Âme (s) de voile en publiant le projet sur les services de streaming pour la toute première fois.

«Cette mixtape a été un moment charnière pour moi», a écrit Aiko sur Twitter. Elle a expliqué l’histoire de Sailing Soul (s), en disant: «Quand j’avais 12 ans, j’ai été signé sur un label, chantant des chansons avec lesquelles je n’ai aucun lien réel. A part ça, je n’avais pas de vraies histoires à raconter à 12 ans. Puis j’ai pris une pause pour me concentrer sur l’école. À l’adolescence, je signais des démos et je participais à des réunions.

J’ai rencontré un directeur du disque qui m’a dit que je devais faire un meilleur travail en me «vendant» moi-même lorsque j’arrivais à des réunions. S’habiller comme moi, chanter comme moi, parler comme moi… ne suffisait pas. J’ai pensé, pourquoi dois-je me vendre? Pourquoi dois-je essayer de vous convaincre de ma valeur? De qui je suis?

Plus tôt dans l’année, Aiko a écrit et interprété le passionnant «Lead the Way» de Raya and the Last Dragon, qui a été présenté en première le 5 mars dans les salles et sur Disney +.

La chanson d’Aiko est apparue au générique de fin. Enfin, Aiko a sorti une version de luxe de son énorme album, Chilombo, en juillet 2020. Chilombo Deluxe a ajouté neuf titres et remix inédits à l’album (offrant 29 chansons au total), et inclus des apparitions d’invités de Kehlani, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Chris Brown et Mila J.

L’édition de luxe présentait également le smash d’Aiko «Summer 2020», qui, pendant COVID, avait partout les fans avides d’un été de nuits tardives et de pistes de danse.

