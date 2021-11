Akhilesh Yadav a déclaré que son parti avait également proposé un JAM pour le BJP dans lequel J signifie ‘jhooth’ (mensonges), A pour ‘ahankaar’ (arrogance) et M pour ‘mehengai’ (inflation).

Répondant au haut dirigeant du BJP et ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, à propos de sa remarque « Jinnah-Azam-Mukhtar (JAM) », le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré dimanche que son parti avait également proposé un JAM pour le BJP dans lequel J se tenait. pour ‘jhooth’ (mensonges), A pour ‘ahankaar’ (arrogance) et M pour ‘mehengai’ (inflation).

Yadav a déclaré que le BJP devait répondre pour son propre « JAM », que s’il cesserait de mentir ou non, s’il cesserait de faire preuve d’arrogance ou non, et s’il mettrait fin ou non à cette hausse de l’inflation.

« Les prix du carburant ont franchi la barre des 100 Rs, et si le BJP reste au pouvoir, il franchira bientôt la barre des 150 Rs. Ce n’est qu’à cause des élections qu’ils réduisent les prix maintenant », a-t-il déclaré.

S’adressant samedi à un rassemblement public à Azamgarh d’UP, Shah a déclaré que le parti Samajwadi n’avait proposé que le « JAM » de Jinnah, Azam Khan et Mukhtar Ansari pour l’Uttar Pradesh.

« Nous proposons les comptes bancaires JAM de Jandhan, Aadhaar et Mobile. Le SP propose JAM de Jinnah, Azam Khan et Mukhtar. Vous décidez quel JAM vous voulez – BJP ou SP. À l’approche des élections, Akhilesh Yadav trouve la grandeur à Jinnah. Certaines personnes de la communauté minoritaire sont également assises ici… dites-moi y a-t-il quelqu’un qui trouve quelque chose de bon à Jinnah ? » Shah a demandé lors du rassemblement.

Le quartier d’Azamgarh a toujours été un funambule pour le BJP. Dans les sondages de l’Assemblée de 2017, le parti du safran a perdu neuf sièges sur 10 ici malgré le fait que la NDA ait remporté 325 des 403 sièges de l’Assemblée dans l’État. Le SP a alors remporté cinq sièges à Azamgarh, tandis que le BSP en a remporté quatre.

