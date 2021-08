JID, Morray et Tierra Whack en vedette sur la bande originale de Madden 2022

rappeur d’Atlanta JID a publié une toute nouvelle offre intitulée «Ambassel», tirée de la prochaine bande-son de Madden NFL 22. Le lien entre Madden et JID est tout à fait approprié, car le rappeur nominé aux Grammy était un joueur de football vedette au lycée.

Produit par le collaborateur fréquent Christo, « Ambassel » est une expérience de thriller vertigineuse de deux minutes doublée par le lyrisme éviscérant de JID. Pour les fans qui attendaient patiemment un nouveau projet JID, « Ambassel » est un avant-goût de ce qui est à venir.

La chanson est le premier avant-goût d’Electronic Arts Inc. (EA) et le tout premier album d’Interscope Records d’EA SPORTS; Madden NFL. Avec la sortie aujourd’hui de la bande originale de Madden NFL 22, Interscope et EA ont créé un album officiel de Madden pour la toute première fois.

La bande originale, désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming, comprend 11 chansons exclusives conçues pour Madden, par certains des artistes les plus en vue et les plus dynamiques du hip-hop, notamment Swae Lee, Jack Harlow, Tierra Whack, Sac d’argent Yo, BRS Kash et plus encore.

“J’ai une longue relation avec EA Sports et je suis ravi de sortir ma nouvelle chanson,” Ball is Life “, avec Jack Harlow sur la bande originale de The Madden NFL 22”, a déclaré la superstar du rap Swae Lee.

“Au cours des dernières décennies, Madden NFL est devenu une plate-forme permettant aux fans de découvrir de nouvelles musiques, de lancer de nouvelles stars et d’établir des tendances qui ont changé la façon dont les joueurs jouent et vivent le football de la NFL lui-même”, a déclaré Steve Schnur, président d’EA. La musique. « En travaillant avec Interscope, l’un des labels les plus avant-gardistes et les plus risqués de l’industrie, nous avons créé une bande-son cohérente et innovante qui relie la culture du jeu, du football et de la musique pour la prochaine génération. »

Achetez ou diffusez la bande originale de Madden NFL 22.

Bande originale de Madden NFL 22:

Ventre et Shenseea “Comment je me sens”

Morray “Mime”

Swae Lee ft. Jack Harlow “Ball Is Life”

Moneybagg Yo ft. Tripstar « Blitz »

Tierra Whack “8”

YSB Tril « Compte-moi dedans »

BRS Kash « Oh non (version folle) »

42 Dugg « Ensemble prêt vers le bas »

JID « Ambassade »

Tank et les Bangas « De retour dans une minute »

Sally Sossa « Numéro un »