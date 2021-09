Jiffy envisage une expansion «nationale» après un investissement de 20 millions de livres sterling

in

Jiffy a obtenu un financement de 20,4 millions de livres sterling, craignant que le marché de l’épicerie en ligne ne soit repris par les titans de la livraison.

Il s’agit d’un bond important depuis l’augmentation initiale de 2,6 millions de livres sterling de la startup il y a six mois.

Jiffy compte huit magasins et 20 000 clients à travers Londres, et pourrait s’étendre en dehors de la capitale d’ici 2021.

“Nous visons définitivement à couvrir Londres à l’intérieur du M4 d’ici la fin de l’année”, a déclaré le co-fondateur Vladimir Kholiaznikov à TechCrunch.

“Jiffy pourrait déménager dans les villes en tant que pilote cette année, mais nous verrons plus tard.”

Il a ajouté que toutes les villes de plus de 100 000 habitants “sont sur notre radar” alors que Jiffy devient une “entreprise nationale”.

Ses clients typiques seraient des familles et des acheteurs d’âge moyen qui s’éloignent des magasins de proximité et des boutiques hebdomadaires en ligne.

“Nous parions que cette tendance ne fera que s’accélérer à mesure que nous deviendrons un service plus mature”, a déclaré Kholiaznikov.

Cependant, cela survient après qu’un certain nombre de ménés d’épicerie ont été engloutis par des multinationales.

La licorne américaine Gopuff a acquis Fancy et Dija cette année dans le but de pénétrer le marché britannique et européen.

Il a également été dit que la startup allemande Gorillas pourrait être rachetée par DoorDash, le géant de la livraison, lors d’une “vente de feu”.

Le tour de table de Jiffy a été mené par la société d’investissement familiale Heartland.

