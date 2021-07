Jiggle Physics 088 : commutateur OLED ; CA : infini ; Histoires de chasseur de monstres 2

Cette semaine, nous pesons sur le Nintendo Switch OLED et exprimons une certaine appréhension qu’Assassin’s Creed Infinity sera un jeu de “service en direct”. L’équipe découvre également Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, une nouvelle saison de The Witcher, et plus encore.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose !

ÉCOUTE MAINTENANT:

LIENS:

Le modèle OLED Nintendo Switch dévoilé, à venir en octobre pour 350 $ | iMore Différences entre le modèle OLED Nintendo Switch et les modèles précédents | iMore La Nintendo Switch (modèle OLED) n’est pas la mise à niveau que nous voulions | iMore Assassin’s Creed Infinity serait en train de pivoter vers le service en direct, mais les problèmes de leadership pèsent lourd | Windows Central Assassin’s Creed Infinity : date de sortie, gameplay et tout ce que vous devez savoir | Windows Central Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin pour la revue Nintendo Switch – Pokémon pourrait apprendre une chose ou deux | iMore Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin trucs et astuces pour les débutants – Batailles, statistiques, œufs, gènes, Monsties, et plus | iPlus