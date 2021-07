Jiggle Physics 089 : Steam Deck ; Gagner en mode facile, c’est toujours gagner

in

Le gang partage ses réflexions sur le Steam Deck récemment annoncé, y compris le public cible et la façon dont l’expérience est susceptible de différer des autres consoles et plates-formes de jeu sur PC. Ils parlent également du fait de profiter des jeux comme vous le souhaitez, et cela inclut le mode facile !

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose !

