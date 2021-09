Jiggle Physics 095 : Cyberpunk 2077 et Witcher 3 de nouvelle génération ; Gameboy

On vous réserve beaucoup de nouvelles et de rumeurs cette semaine ! Les versions de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 pourraient ne pas arriver cette année. En outre, le gang couvre tout ce que vous devez savoir sur la précommande des titres Horizon Forbidden West, Game Boy et Game Boy Color qui pourraient arriver sur Nintendo Switch, et plus encore.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose !

