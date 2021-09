Jiggle Physics 097 : Deathloop revu ; Rumeurs sur Nintendo Switch Online

in

Cette semaine, nous faisons quelques arrêts rapides dans Epic v. Apple et Activision Blizzard corner avant de signer les louanges de Deathloop pour PS5. Nintendo Switch a enfin reçu une mise à jour logicielle qui permet la prise en charge audio Bluetooth. De plus, des rumeurs circulent sur le fait que Nintendo Switch Online obtienne des jeux N64, et une curieuse mise à jour du firmware a été publiée pour l’accessoire dock du modèle OLED Switch.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose !

ÉCOUTE MAINTENANT:

LIENS:

