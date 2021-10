Jiggle Physics 102 : Jeux d’horreur et d’Halloween

Jen, Rebecca et Carli célèbrent l’effroi en partageant leurs jeux d’horreur et d’Halloween préférés.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose !

ÉCOUTE MAINTENANT:

LIENS:

Activision demande une pause dans le procès pour enquêter sur une violation présumée de l’éthique par DFEH | Rapport Windows Central : Activision Blizzard licencie 20 employés en réponse à des allégations de harcèlement | McCree de Windows Central Overwatch change de nom : Cole Cassidy | développeur de Windows Central Stardew Valley annonce un nouveau jeu, Haunted Chocolatier, actuellement en développement | Revue de Windows Central Back 4 Blood: The Left 4 Dead 3 que nous attendions | Revue de Windows Central Resident Evil Village pour PS5 : une vitrine pour les fans de la série et les nouveaux venus de l’horreur | Android Central Meilleurs jeux d’Halloween Nintendo Switch 2021 | iMore Les nouveaux Hisuian Zorua et Zoroark arrivent dans Pokémon Legends : Arceus | iPlus