Jiggle Physics 103 : Changer de bogues en ligne ; État des lieux; Métavers

Carli et Jen sont rejointes par notre propre Nadine Dornieden pour les dernières nouvelles sur le désordre chez Blizzard et les problèmes de performances importants avec les jeux du pack d’extension en ligne Nintendo Switch. Ils parlent également des jeux annoncés lors du récent State of Play, VR et Metaverse de Sony.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

