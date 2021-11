Jiggle Physics 104 : AC : nouveaux horizons 2.0 ; Superstars de Mario Party

Sara Gitkos est dans la maison avec Rebecca et Carli alors qu’elles consultent la mise à jour Animal Crossing: New Horizons 2.0 et Mario Party Superstars. Ils parlent également de la position de Microsoft sur le Metaverse et des retards de Diablo 4 et Overwatch 2 alors que Blizzard continue de saper les dirigeants et la bonne volonté des clients.

Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

