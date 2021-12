Jihan Wu, ancien PDG de Bitmain, déclare que la capitalisation boursière de la crypto augmentera à des dizaines de milliards de dollars

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’ancien PDG milliardaire de Bitmain Jihan Wu a déclaré à Forbes que la capitalisation boursière des crypto-monnaies continuerait de croître pour atteindre des dizaines de milliards de dollars.

Jihan Wu est l’un de ces premiers visionnaires qui ont détecté et investi dans le Bitcoin à temps, lorsque la crypto-monnaie était pratiquement inconnue et valait très peu. Aujourd’hui, plus d’une décennie après avoir connu cette technologie et plus de 8 ans après sa création du fabricant d’équipements miniers Bitmain, il parle à Forbes de sa vision de l’industrie de la crypto-monnaie.

Wu, qui a fondé Bitmain en 2013, a déclaré que la croissance du marché se poursuivrait malgré sa propension à la volatilité. Sa phrase est très emblématique (presque pour l’avoir en autocollant sur l’ordinateur) :

« Même si 95% des pièces d’aujourd’hui perdent toute leur valeur et disparaissent, les 5% restants augmenteront énormément. »

Comme compté DiarioBitcoin, Wu a quitté la direction exécutive de Bitmain en janvier de cette année, en raison de désaccords avec les autres fondateurs de l’entreprise. Après avoir quitté Bitmain, Wu s’est concentré sur deux de ses sociétés basées à Singapour : Bitdeer Technologies, une plateforme d’extraction de crypto-monnaie qui a déjà annoncé son intention de s’inscrire au Nasdaq avec une valorisation de 4 milliards de dollars ; et à la société de services financiers Matrixport, qui a récemment été évaluée à 1 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement, selon Cryptoglobe.

Optimiste pour l’avenir

Dans l’entretien avec Forbes, Wu a indiqué qu’il était très optimiste quant à l’avenir des actifs cryptographiques. Il a dit:

Je pense que la crypto et la blockchain connaîtront ensemble une croissance rapide à l’avenir pour atteindre des dizaines de milliards de dollars.

Wu a également évoqué la fidélité des utilisateurs de crypto :

« Et beaucoup de ces nouveaux utilisateurs resteront pour toujours sur le marché de la cryptographie, nécessitant des produits avancés et sophistiqués pour gérer la richesse qu’ils accumulent dans les actifs cryptographiques. »

Il a fait valoir que les crypto-monnaies, contrairement au système financier traditionnel, sont libres de continuer à développer des innovations uniques en raison de l’absence de restrictions.

À cet égard, il s’est concentré sur Defi :

Des innovations comme DeFi sont impressionnantes. Des technologies telles que la crypto et la blockchain ont créé un nouveau monde, permettant aux entrepreneurs fintech de réaliser de grandes choses. À terme, les institutions financières traditionnelles et les régulateurs adopteront la technologie Blockchain.

À propos de Bitmain

Il convient de noter qu’en 2018, Bitmain était devenu le plus grand fournisseur mondial de plates-formes minières de crypto-monnaie avec une part de marché de 75 %, selon Frost & Sullivan.

Même avec la répression de l’exploitation minière en Chine, Bitmain est revenu à la rentabilité, a déclaré Wu à Forbes, et continue de dominer le marché mondial des plates-formes minières depuis son siège à Pékin. En réponse aux nouvelles restrictions, la société a suspendu les expéditions vers ses clients en Chine continentale, bien qu’elle affirme que les clients étrangers ne sont pas affectés.

Il a ajouté que Bitmain construit également des plates-formes qui utilisent moins d’énergie pour répondre aux préoccupations des régulateurs, mais n’a pas précisé les mesures supplémentaires qu’il a l’intention de prendre.

