Jihan Wu dit que le marché de la crypto atteindra des dizaines de milliards de dollars

Jihan Wu, co-fondateur de Bitmain et entrepreneur en crypto, estime que le marché de la crypto continuera de croître pour atteindre des dizaines de milliards de dollars. Il a exprimé son point de vue lors d’une interview le 23 décembre, affirmant que le marché de la cryptographie est volatil, mais que la croissance du secteur dépassera les fluctuations des prix. De plus, il a souligné que même si 95% des pièces disparaissaient, les 5% restants augmenteraient énormément.

Au cours de l’interview, Wu a souligné son parcours avec Bitmain Technologies, expliquant comment il avait découvert Bitcoin (BTC / USD) il y a une décennie et reconnu son vaste potentiel après avoir vu des gens utiliser la crypto-monnaie pour acheter du matériel et des services informatiques sur des forums en ligne comme Bitcointalk. .org. Alors que l’industrie était prometteuse à l’époque, il a noté que l’industrie avait besoin d’améliorations.

En conséquence, il a commencé à travailler sur une solution qui jouerait un rôle essentiel dans le développement de BTC. Il s’est associé à Micree Ketuan Zhan pour lancer Bitmain Technologies afin d’aider à fabriquer des plates-formes minières. Alors que le prix du BTC augmentait au fil des ans, l’industrie minière a explosé, faisant de Wu et Zhan des milliardaires.

En 2018, Bitmain est devenu le plus grand fournisseur de plates-formes minières avant que la valeur du BTC ne chute de 75 %. Cet accident s’est produit alors que Bitmain se préparait à entrer en bourse à Hong Kong. À la suite de cette tension, Wu et Zhan se sont battus pour le pouvoir.

Cependant, cela n’a pas empêché l’entreprise d’être rentable car Bitmain reste le plus grand fabricant de plates-formes de minage de crypto malgré la récente interdiction en Chine.

Les entreprises de cryptographie continuent de s’avérer rentables

Parlant de la dérive entre lui et Zhan, Wu a déclaré :

Ce fut une période difficile pour notre entreprise et pour moi. Et bien sûr, les pressions liées à la gestion d’une entreprise de fabrication complexe se sont intensifiées et ont finalement conduit à un combat entre nous deux, co-fondateurs.

Bien que Wu ait quitté Bitmain pour devenir président de Bitdeer Technologies et de Matrixport plus tôt dans l’année. À l’heure actuelle, les sociétés sont évaluées à 4,00 milliards de dollars (2,98 milliards de livres sterling) et 1,00 milliard de dollars (0,75 milliard de livres sterling), respectivement.

Notamment, Wu a lancé Matrixport avec John Ge Yueshengin en 2019 lorsque BTC était dans un marché baissier, démontrant leur engagement envers l’industrie de la cryptographie.

Expliquant la décision de lancer une société de cryptographie dans un marché baissier, Wu a déclaré :

Nous pensions que la crypto et la blockchain connaîtraient ensemble une croissance rapide à l’avenir pour atteindre des dizaines de milliards de dollars. Et bon nombre de ces nouveaux utilisateurs resteront pour toujours sur le marché de la cryptographie, nécessitant des produits avancés et sophistiqués pour gérer la richesse qu’ils accumulent dans les actifs cryptographiques.

Cette perspective haussière a porté ses fruits, étant donné que la capitalisation boursière de la crypto a énormément augmenté pour atteindre un sommet historique de 3,00 billions de dollars (2,24 billions de livres sterling). Le nombre d’utilisateurs de crypto est également passé à 221 millions au premier semestre 2021.

Le post Jihan Wu dit que le marché de la crypto atteindra des dizaines de milliards de dollars est apparu en premier sur Invezz.