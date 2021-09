Jil Sander a un nouveau PDG sous la propriété d’OTB – WWD

MILAN — Télégraphiant l’importance de la marque Jil Sander pour OTB, Renzo Rosso a nommé l’un de ses dirigeants de longue date et de confiance pour diriger la marque après l’acquisition en mars. Ubaldo Minelli a assumé le rôle de PDG de Jil Sander, tout en conservant son poste de PDG d’OTB.

Minelli succède à Axel Keller, qui a été promu PDG du poste de directeur commercial en octobre 2018 sous l’ancien propriétaire, le conglomérat de mode multimarques japonais Onward Holdings Co. Ltd.

Keller a rejoint Jil Sander en février de la même année en provenance de Balenciaga, où il a été directeur commercial pendant 15 ans.

Outre Jil Sander, OTB, fondée par Rosso, comprend Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf et une participation dans Amiri, ainsi que les bras de production Staff International et Brave Kid.

En juillet, Rosso a déclaré à WWD qu’il prévoyait de développer davantage la structure de gestion de Jil Sander et qu’il envisageait de se concentrer davantage sur le merchandising et la technologie. L’objectif est notamment de digitaliser l’entreprise.

A cette occasion, Rosso, l’un des rares entrepreneurs italiens à avoir ouvertement parlé de construire un conglomérat de la mode, s’est enthousiasmé pour Jil Sander. “Jour après jour, je m’émerveille de la beauté, de la propreté et de la sophistication de ce produit, et j’ai une belle relation avec [creative directors] Luc et Lucie [Meier]”, a déclaré Rosso, qui a souligné dès le début qu’il ne voulait pas changer la direction créative de la marque. « Je les implique de plus en plus activement dans l’entreprise, et au-delà de la créativité, je veux leur avis.

Selon les derniers résultats disponibles, au cours de l’exercice clos le 28 février 2019, les revenus de Jil Sander ont totalisé 11,3 milliards de yens, soit 104 millions de dollars.

Rosso espère ouvrir un magasin temporaire Jil Sander à SoHo à New York avec un nouveau concept conçu il y a un an et demi. D’ici la fin de l’année, il s’apprête à ouvrir des magasins Jil Sander à New York, répondant à une forte demande en ligne pour la marque en provenance des États-Unis et de Shanghai.