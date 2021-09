Jil Sander présentera une programmation féminine positive et optimiste pour le printemps 2022 – WWD

MILAN — Lucie et Luke Meier veulent regarder l’avenir avec positivité et optimisme, deux éléments qui définiront l’ambiance de leur collection femme Jil Sander, qui sera dévoilée lors d’un défilé physique lors de la Fashion Week de Milan mercredi à 19h heure locale.

Comme ils l’ont admis lors d’une réunion au showroom Jil Sander quelques jours avant le spectacle, le fait qu’ils viennent d’avoir un bébé – une belle fille née en juillet – influence certainement leur vision.

“Nous voyons cet avenir qui doit être écrit et nous sommes tellement excités à l’idée de la présenter aux gens que nous aimons et de lui montrer l’endroit et les choses que nous aimons”, a déclaré Lucie Meier.

“Elle devra tout apprendre et, en même temps, nous avons cette opportunité de vivre des choses que nous connaissons déjà comme si c’était la première fois pour nous aussi”, a déclaré Luke Meier.

Le miracle de la vie qui se déroule sous leurs yeux a un impact significatif sur l’approche globale des directeurs de création Jil Sander, deux individus qui, tout en apparaissant réservés et presque timides par rapport à leurs pairs plus flamboyants et excentriques, se démarquent en réalité de la foule avec leurs personnalités sensibles et gracieuses.

Et, au milieu de cette célébration de la vie, Jil Sander avec son défilé donnera vie à un développement immobilier abandonné à Milan, qui dans l’esprit de ses développeurs devait devenir un quartier résidentiel haut de gamme avec de nombreuses installations, mais n’a jamais vraiment été achevé.

Ce sera le premier défilé physique organisé par la marque depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus l’année dernière.

“Nous ne voulons pas devenir répétitifs en parlant de la pandémie, mais vraiment je ne peux pas penser à quelque chose de similaire qui a frappé le monde entier dans un passé proche”, a déclaré Luke Meier. « D’une certaine manière, nous devons nous adapter à cela, ce qui ne veut pas dire que nous n’avons plus à nous en soucier, mais comme c’est la nouvelle réalité, nous sommes tous invités à y faire face et éventuellement à regarder vers l’avenir avec espoir. “

Côté mode, les créateurs ont traduit cette volonté d’optimisme dans une collection qui associe la signature de la marque aux silhouettes plus rigides et à une nouvelle sensation de fluidité. « Il s’agit essentiellement des contrastes entre rigide et fluide, dur et doux, masculin et féminin », a déclaré Lucie Meier.

De plus, Luke Meier a révélé que cette saison, ils utilisaient principalement des tissus naturels et beaucoup d’entre eux étaient manipulés avec des processus de teinture et des traitements de surface pour une approche artisanale.

Côté couleurs, les créateurs ont continué à explorer une palette plus large, qui comprendra cette saison plusieurs sorbets. « Il ne s’agit pas de teintes vives, il s’agit plutôt de faire passer un message de fraîcheur et de légèreté », explique Lucie Meier.

Jil Sander, qui a été vendue en mars dernier au groupe de mode OTB de Renzo Rosso, ouvre une boutique temporaire sur Green Street à New York à SoHo. Le pop-up changera trois fois de configuration pour accueillir différentes collections saisonnières pour hommes et femmes. La boutique, qui fait ses débuts avec la gamme automne 2021, ouvre ses portes avec un sol, des chaises et des armoires monochromes jaune soleil assortis à des murs en plâtre blanc cassé.

“Nous l’avons conçu dans le but d’avoir l’air très artistique et, encore une fois, frais et positif”, a déclaré Luke Meier. « C’est une sorte d’environnement unique, très différent d’un magasin permanent, c’est un espace à apprécier en ce moment.

L’ouverture du pop-up marque un retour pour la marque à New York, où Jil Sander exploitait dans le passé un flagship sur Madison Avenue, qui a été fermé “car cela ne reflétait pas notre vision de la marque”, a expliqué Lucie Meier, ajoutant qu’il est définitivement dans le pipeline de l’entreprise d’ouvrir une nouvelle unité permanente à Manhattan.

Interrogé sur ses premières réflexions sur la collaboration avec OTB, qui a récemment nommé Ubaldo Minelli directeur général de la marque Jil Sander, Luke Meir a salué le fait que la direction du groupe étudie l’entreprise pour développer une stratégie de croissance réfléchie. « Ce que nous aimons vraiment dans le groupe, c’est qu’il respecte l’identité individuelle de chaque marque [within OTB], en définissant des solutions personnalisées », a-t-il ajouté. « Ce qui pour nous signifie « jusqu’à présent, tout va bien ». »

