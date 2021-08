Jill Biden a causé l’échec de l’Afghanistan ⋆ 10z viral

C’est ce qui arrive quand nous libéraux accédons au pouvoir après un républicain. On nous renvoie tous nos vieux arguments à la figure. Rappelez-vous quand nous avons accusé la droite de « syndrome de dérangement d’Obama », puis lorsque Trump est devenu président, les MAGA ont prétendu qu’ils proposaient cette nouvelle chose à la mode appelée « TDS », qui signifie… vous l’avez compris. Et à cause de « Personne, femme, homme, caméra, télévision », nous sommes maintenant obligés de regarder la droite continuer à faire comme si Joe Biden ne pouvait pas attacher ses chaussures ou couper sa propre viande.

Biden n’est pas aussi affûté qu’à 35 ans. Ceux d’entre nous qui approchent de 50 ans ne sont pas aussi affûtés qu’à 25 ans. L’avantage est que la plupart d’entre nous sont infiniment plus sages (surtout lorsque la barre était si basse.) Biden aurait pu a simplement continué, permettant aux troupes américaines de s’asseoir de 20 à 25 ans et a donné un coup de pied à la boîte lorsqu’il a pris la décision courageuse et expérimentée de retirer les troupes. Il a sagement décidé qu’il n’y avait jamais de bon moment pour partir, mais il était temps.

Le fait que cela n’ait pas bien fonctionné au départ (parce que c’est beaucoup plus fluide maintenant), est sans aucun doute dû au fait qu’il s’agit d’une situation très complexe avec une myriade de choses qui pourraient mal tourner et qui se sont mal passées. Biden avait-il « raison » depuis le début ? Probablement pas. Cela signifie-t-il que c’est la faute de Jill d’avoir sauté sur l’eau et d’avoir dit à tout le monde : « Joe ne se sent pas bien, en fait – il ne peut pas épeler « bien », ou TDS et nous allons donc nous retirer, après avoir botté le cul de Trump dans les débats et le déjouer sur le Grand Mensonge, et donner aux enfants ce qu’ils veulent vraiment, Président Kamala Harris » ? Non, on n’accroche pas ça à Jill. En d’autres termes, si Biden est si sénile, et pourtant a encore 7 millions de voix de plus que Trump, qu’est-ce que cela fait de Trump ? Nous ne sommes pas censés nous en soucier, nous sommes seulement censés nous soucier du fait que c’est la faute de Jill d’avoir laissé Joe être président.

C’est littéralement ce que Campos-Duffy veut que son public Fox pense. Franchement, nous sommes terriblement fatigués du mème « Joe est sénile » :

Quand vous regardez ce qui blesse l’Amérique, quand vous regardez ce manque de leadership, et vous vous demandez qui sont les personnes responsables de mettre quelqu’un d’aussi incompétent et franchement, vous savez, mentalement fragile dans cette position. Et oui, bien sûr, les médias et beaucoup de gens disent… Susan Rice et Obama et peut-être Valerie Jarrett. “

C’est une liste impressionnante de Noirs là-bas, Rachel. C’est presque comme si c’était les seules personnes qui me venaient à l’esprit. Joe Biden est à Washington depuis 40 ans, mais Campos-Duffy blâme les Noirs qui sont là (et maintenant sortis) depuis moins de dix ans.

«Je suis désolé, en tant qu’épouse politique, je ne peux m’empêcher de regarder Jill Biden. Personne ne connaissait mieux son état d’esprit que le Dr Jill Biden.

Maintenant, cette partie est vraie. Personne ne savait mieux que Jill que quelqu’un devait botter le cul de Trump et personne ne savait mieux que Jill que Joe avait coché toutes les cases pour savoir qui pouvait le faire, ce qui était nécessaire. Merci, Jill – tu avais raison.

“Et si vous me demandez, la chose la plus patriotique que Jill Biden aurait pu faire était de dire à son mari [Joe Biden] – aimer son mari et ne pas le laisser courir dans cet état mental dans lequel il se trouve. Je pense qu’elle a également échoué avec le pays. “

Personne ne te l’a demandé, Rachel. Littéralement, personne ne vous l’a demandé. Mais nous avons une question. Dans cette optique, était-ce de la faute de Melania si Trump avait demandé aux talibans d’organiser un barbecue à Camp David pour « célébrer » le 11 septembre ? Est-ce la faute de Melania si Trump a conclu l’accord avec les talibans ? Melania aurait-elle dû intervenir et dire : « Non, espèce de touriste stupide ! Vous n’êtes PAS censé conclure un accord où vous leur rendez leurs 5 000 pires combattants ! » Qu’est-ce qui est bon pour l’oie…

La situation afghane est tellement compliquée que nous ne sommes pas entièrement convaincus qu’il n’y avait pas d’autres nations impliquées, vous savez, celle qui aurait pu payer des primes aux combattants talibans, et leur vendait certainement des armes ? Et si cette même nation payait simplement des généraux afghans pour qu’ils se couchent et s’enfuient ? Est-ce la faute de Biden ? Et Trump n’était-il pas tout à fait d’accord pour se retirer aussi ?

Et pour ceux qui ne l’ont pas remarqué, le début très difficile s’est aplani – beaucoup, au cours des quatre à cinq derniers jours. Mais merci pour la contribution Rachel, même si personne ne l’a demandé.

@JasonMiciak