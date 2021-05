Jill Biden a dit à Kamala de “ F ** k Yourself ” après avoir appelé Joe Racist ⋆ .

Dans l’un des premiers débats démocrates en 2019, le groupe bondé de démocrates en lice pour la nomination à la présidence s’est empilé sur Joe Biden, l’attaquant pour sa participation à l’administration anti-immigration Obama et même en lançant des accusations de racisme. Plus précisément, Kamala Harris a critiqué le vote de Biden, vieux de plusieurs décennies, pour empêcher l’envoi d’enfants par bus dans les districts scolaires blancs dans le but de rendre les États-Unis plus multiculturels. Peu de temps après, Jill Biden a suggéré à Harris de «foutre toi-même» lors d’un appel téléphonique avec de proches partisans de la campagne de Biden.

«Il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe pour intégrer ses écoles publiques et elle était transportée en autobus à l’école tous les jours. Cette petite fille, c’était moi », a déclaré Harris au cours du débat, affirmant que les opinions de Biden l’avaient personnellement offensée. Harris se moquera plus tard d’avoir été offensée par l’histoire prétendument raciste de Biden lors d’une interview avec Stephen Colbert, quand elle a gloussé, “c’était un débat!”

Cependant, à l’époque, la remarque a provoqué une sérieuse rupture entre les deux démocrates. Bien que Harris n’ait jamais sondé plus de 2% tout au long de la primaire, l’attaque contre le personnage de Joe Biden a apparemment gravement bouleversé la future Première Dame. Selon Politico, Jill Biden a eu un appel téléphonique avec des partisans proches la semaine prochaine, lorsqu’elle a déclaré: «Avec ce qui l’intéresse, ce pour quoi il se bat, ce à quoi il s’est engagé, vous vous rendez là-haut et vous le traitez de raciste sans fondement? ” Jill Biden a poursuivi: «Allez-y vous-même.

L’attaque de Harris contre l’histoire présumée de Biden en tant que raciste n’a pas fait grand-chose pour stimuler sa campagne ou, apparemment, blesser la sienne. Harris a interrompu sa candidature à la Maison Blanche en décembre 2019, quelques mois seulement après le débat, et quelques mois seulement avant que Biden ne la choisisse comme colistière. On ne sait pas si leur relation a été aigrie par l’accusation de racisme.

Ce n’est pas le seul moment qui aurait pu potentiellement provoquer une rupture entre le président de près de 80 ans et son homologue beaucoup plus jeune. Harris a également déclaré publiquement qu’elle croyait les femmes accusant Joe Biden d’agression sexuelle en 2019, pour ensuite devenir complètement silencieuse sur le sujet.

Indépendamment de leur drame passé, il est prouvé que Biden est tout à fait à l’aise avec le fait que son vice-président assume un rôle de plus en plus important au sein de l’administration. Au début de l’administration, il a été révélé que Harris prenait la responsabilité des appels téléphoniques avec des dirigeants étrangers, ce qui était généralement réservé au président. Plus choquant, Biden a appelé Harris le président des États-Unis à plus d’une occasion.