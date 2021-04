Jill Biden déguisée Prank’s Day du poisson d’avril Reporters, Staff ⋆ .

Première dame Dr. Jill Biden a cloué les journalistes et le personnel avec une farce méchante du poisson d’avril qui a abouti à tous… obtenir de la crème glacée gratuite.

Le Dr Biden est entré dans l’esprit des vacances irritantes sur le vol de retour de Californie jeudi soir, comme détaillé dans un rapport de la piscine par Emily Goodin:

Pendant le service de repas lors du voyage de retour, un agent de bord aux cheveux noirs courts – vêtu d’un tailleur pantalon noir, d’un masque noir et d’un badge portant l’inscription Jasmine – a traversé le personnel, les services secrets et les cabines de presse en distribuant des barres de crème glacée Dove. Environ cinq minutes après son passage, Anthony Bernal et Michael LaRosa est revenu à la cabine de presse en riant. Puis «Jasmine» réapparut dans la section presse, maintenant sans perruque, se révélant être le Dr Jill Biden. «Poisson d’avril», dit FLOTUS. Pool était en effet totalement dupe mais se réconforte du fait qu’aucun membre du personnel de FLOTUS n’a reconnu le Dr Biden déguisé non plus. Bernal et LaRosa ont rassuré la piscine, ils ont été tout aussi surpris quand «Jasmine» leur a révélé sa véritable identité. La piscine a ri. FLOTUS, riant et visiblement satisfait de sa farce, retourna dans sa cabine. Les barres de crème glacée – vanille avec un enrobage de chocolat dur – étaient délicieuses.

La farce a mis plusieurs journalistes de la Maison Blanche à l’esprit d’un incident similaire lorsque l’éducateur espiègle était la deuxième dame.

Ce n’est pas le premier enchevêtrement de Jill Biden avec des farces aéroportées – dans une interview du Daily Show en 2019, elle a déclaré à Trevor Noah qu’une fois, en tant que Second Lady, elle s’était cachée dans une poubelle pour surprendre le personnel voyageant avec elle sur Air Force Two. https://t.co/4uJJUMPftM https://t.co/OV0mZ5Xn04 – DJ Judd (@DJJudd) 2 avril 2021

me rappelle quand elle était la deuxième dame, jill biden s’est une fois fourrée dans un compartiment supérieur pour une farce https://t.co/mcVlv1Zywq pic.twitter.com/u63E3JtCV9 – Justin Sink (@justinsink) 2 avril 2021

Rédacteur en chef de Reason Nick Gillespie continué à s’amuser avec ce tweet parodique impassible d’un grondement complètement sans humour:

Tellement reconnaissant que la presse garde sa distance critique avec les pouvoirs en place. Nous serions perdus sans eux. https://t.co/gpWpBtxl17 – Nick Gillespie (@nickgillespie) 2 avril 2021

