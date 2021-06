Jill Biden, épouse du président américain, apparaît en couverture de Vogue – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La première dame des États-Unis, Jill Biden, fait la couverture du numéro d’août du magazine Vogue avec une interview dans laquelle elle évoque son mariage avec le président Joe Biden, son arrivée à la Maison Blanche et ses valeurs en tant que éducateur.

Intitulé « Une première dame pour tous : sur la route avec le Dr Jill Biden », le journaliste Jonathan Van Meter dépeint l’épouse du président américain comme une personne simple qui demande à être appelée par son prénom dans des cadres formels et contrairement à l’artifice.

Jill Biden, 69 ans, est entrée dans l’histoire en conservant son travail d’enseignante et en le combinant avec son rôle à la Maison Blanche, une décision qui lui a été confiée par beaucoup pendant la campagne qu’elle “ne pourrait pas” et elle a répondu: “Pourquoi ne pas? Vous devez faire bouger les choses, non?

La première dame souligne qu’elle a désormais une “plus grosse tribune” que lorsque son mari était vice-président et cela ne lui donne pas envie “d’abandonner” le travail, mais au contraire : “Je veux ajouter plus de choses, mais je le sais n’est pas possible, parce que vous voulez rester concentré, faites les choses correctement. Et il y a beaucoup à faire ».

Le président apparaît également dans l’article, dans lequel il assure qu’il n’a jamais “voulu” être président et que c’est elle qui l’a encouragé à se présenter comme candidat sur la base d’un regret partagé concernant l’ère de l’ancien président Donald Trump et “le l’état du pays.” , souligne-t-il.