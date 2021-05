Jill Biden et Kamala Harris ont «bougé» après que FLOTUS ait dit à VP de «se faire foutre» | Monde | Nouvelles

L’épouse du président Biden aurait visé le sénateur d’alors Kamala Harris après le débat primaire du Parti démocrate en juin 2019. Au cours du débat, Mme Harris a attaqué le bilan de Joe Biden sur la ségrégation raciale, ce qui semblait déclencher une diatribe furieuse de la part du candidat à la présidence épouse. Selon un nouveau livre sur l’élection présidentielle de 2020, le Dr Biden aurait fait ces remarques jurées lors d’une conférence téléphonique avec des militants du parti démocrate.

Le Daily Mail rapporte que la première dame et le choix de son mari pour le vice-président ont depuis “déménagé” de la rangée.

Interrogé jeudi par un journaliste lors d’une visite dans un hôpital de Washington DC, le Dr Biden a répondu: “C’était il y a deux ans.”

“Nous sommes passés de là”, a ajouté FLOTUS.

L’explosion enflammée du Dr Biden serait survenue après que Mme Harris ait accusé son mari de s’opposer aux mesures prises dans les années 1970 pour mettre fin à la ségrégation raciale dans les écoles.

L’affirmation a été faite dans un extrait de la nouvelle “ Battle for the Soul: Inside the Democrats ‘Campaigns to Defeat Trump’ ‘du journaliste Edward-Isaac Dovere.

Le Dr Biden aurait déclaré: “Avec ce qui l’intéresse, ce pour quoi il se bat, ce à quoi il s’est engagé, vous vous levez et le traitez de raciste sans fondement?”

“Va te faire foutre toi-même.”

En réponse aux allégations contenues dans les livres de M. Dovere, un porte-parole de FLOTUS a déclaré à Politico: “De nombreux livres seront écrits sur la campagne 2020, avec d’innombrables récits d’événements – certains exacts, d’autres inexacts.”

«Mais je crois aussi, et c’est personnel et j’étais en fait très, c’était blessant de vous entendre parler de la réputation de deux sénateurs américains qui ont bâti leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays.

“Et ce n’était pas seulement cela, mais vous avez également travaillé avec ces sénateurs racistes pour vous opposer au bus.”

Le futur vice-président a ajouté: “Et il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe pour intégrer son école publique et elle était transportée en bus à l’école tous les jours et cette petite fille c’était moi.”

M. Biden a répliqué à l’époque en disant: “C’est une déformation de ma position dans tous les domaines: je n’ai pas fait l’éloge des racistes. Ce n’est pas vrai.”