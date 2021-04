Jill Biden fait des farces hilarantes aux journalistes sur Air Force One pour le poisson d’avril avec POTUS | Monde | Nouvelles

La Première Dame et le président américain se rendaient à des affaires en Californie le jour du poisson d’avril. Alors que les journalistes sur le vol à destination de Washington attendaient un repas, Mme Biden a tiré la blague pratique.

Elle s’est fait passer pour une hôtesse de l’air – vêtue d’un costume de compagnie aérienne et d’une perruque noire – appelée «Jasmine», qui a fait passer des barres de crème glacée.

Plus tard, Jill ‘Jasmine’ Biden a fouetté la perruque et a révélé sa véritable identité.

Le personnel des médias et les assistants de la Première Dame ont été trompés par le déguisement.

La farce faisait suite à la visite de M. et Mme Biden dans un centre de vaccination en Californie.

Emily Goodin, journaliste de MailOnline, a partagé la blague de Mme Biden sur les personnes à bord.

Elle a dit: «La piscine [of reporters] a en effet été totalement dupe mais se réconforte dans le fait qu’aucun membre du personnel de FLOTUS n’a reconnu le Dr Biden déguisé non plus.

«La piscine a ri. FLOTUS, riant et visiblement satisfait de sa farce, est retourné dans sa cabine.

Mme Goodin a également écrit: «Les barres de crème glacée – vanille avec un enrobage de chocolat dur – étaient délicieuses.»

La Première Dame est bien connue pour son amour des farces, racontant une série de blagues qu’elle a tirées sur son mari dans ses mémoires.

Lorsque M. Biden a occupé le poste de vice-président, Mme Biden s’est une fois cachée dans un bac suspendu dans Air Force Two.

L’Associated Press a rapporté que quelqu’un avait découvert la deuxième dame de l’époque et les avait effrayés.

Mme Biden a également déclaré à propos de ses blagues pratiques: «J’ai toujours cru qu’il fallait voler les moments de joie quand c’était possible.»

Natalie Biden, sa petite-fille, a déclaré lors de la convention nationale démocrate de l’année dernière que Mme Biden n’était «pas votre grand-mère ordinaire».

Elle a dit: «C’est une farce, elle est très espiègle.

« Quand elle part en courant, elle trouve parfois comme un serpent mort et elle le ramasse et le met dans un sac et elle l’utilise pour effrayer quelqu’un. »

M. Biden a également partagé que la journée du poisson d’avril était «comme une tradition» pour la famille de sa femme et qu’il se réveillait chaque 1er avril en s’inquiétant «qu’est-ce que Jill va faire cette fois?

«Je me sens tellement stupide», a-t-il dit à propos de la journée.