Jill Biden fait l’éloge du prince Harry quelques heures avant sa rencontre privée avec la reine | Royale | Nouvelles

G7 : Queen et Joe Biden arrivent pour la réception

Les projets Invictus Games et Walking with the Wounded du prince Harry ont été mentionnés par le Dr Biden lors d’une visite aux membres de Bude Surf Veterans. Cette organisation, avec le slogan “Surf, Grow, Heal”, est basée à Cornwall et fournit un soutien social et un soutien social et des excursions de surf aux vétérans, aux premiers intervenants et à leurs familles.

Parlant de certaines des initiatives les plus réussies du prince Harry, la Première dame des États-Unis a déclaré : « J’ai beaucoup fait avec les Jeux Invictus et Walking with the Wounded.

“Joe et moi les avons rencontrés. Il y a donc tellement de liens et c’est pourquoi il était important d’entendre leurs histoires et d’entendre comment ils ont triomphé.”

Cette remarque intervient au milieu des tensions entre le palais et le duc et la duchesse de Sussex.

Les Jeux Invictus sont une fondation et un tournoi multisports international créé par le prince Harry pour les vétérans et les militaires malades, blessés et blessés.

Jill Biden a parlé des Jeux Invictus lors d’une visite samedi (Image: GETTY)

Le prince Harry et les Bidens à Toronto en 2017 (Image : GETTY)

Il vise à utiliser le pouvoir du sport et de la communauté pour inspirer le rétablissement, soutenir la réadaptation et sensibiliser et respecter les personnes qui ont servi leur pays.

Les derniers Jeux ont eu lieu en 2018 à Sydney, et le prince Harry et Meghan ont assisté aux cérémonies d’ouverture et de clôture.

La Haye devait accueillir le prochain tournoi en 2020, mais les Jeux ont été reportés à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, le prince Harry a annoncé les dates des Jeux de 2023, qui se tiendront en Allemagne.

Joe Biden est le 13e président américain en exercice à rencontrer la reine pendant son règne (Image: GETTY)

Le duc de Sussex s’est inspiré pour son initiative réussie des Warrior Games.

Grâce aux Invictus Games, le prince Harry a rencontré deux présidents et premières dames des États-Unis qui se sont engagés dans l’événement – les Obama et les Bidens.

En fait, le prince Harry a rencontré Joe et Jill Biden des années avant la reine, l’actuelle première dame s’étant rendue à Londres en 2014 pour encourager l’équipe américaine participant aux tout premiers Jeux Invictus.

Harry l’a rencontrée à nouveau en 2016 lorsqu’il s’est rendu à Orlando, en Floride, pour les Jeux de 2016.

La reine rencontre Joe et Jill Biden (Image: GETTY)

Le prince Harry a rencontré Joe Biden pour la première fois en 2016 lors des Invictus Games à Orlando (Image: GETTY)

Là, il a également rencontré le vice-président américain de l’époque, M. Biden.

À l’époque, M. Biden avait plaisanté sur la relation de sa femme et du prince Harry, déclarant: “Jill est allée à Londres pour les derniers Jeux.

« Elle a passé trop de temps avec le prince Harry !

Lors de sa rencontre avec les membres de Bude Surf Veterans, le Dr Biden a également mentionné un autre patronage du prince Harry – Walking with the Wounded.

Le prince Harry et Meghan Markle ne travaillent plus dans la famille royale (Image: EXPRESS)

Créée en 2010, cette organisation caritative militaire soutient une voie permettant aux anciens combattants défavorisés de se réinsérer dans la société et de maintenir leur indépendance.

La Première Dame a été la marraine de Walk of America, une expédition de 2018 dirigée par l’organisation de Harry.

La réunion avec les membres de Bude Surf Veterans a eu lieu hier, quelques heures après que les Bidens ont rencontré la reine et d’autres membres supérieurs de la famille royale lors d’une réception à l’Eden Project.

M. Biden est le 13e président en exercice rencontré par la reine au cours de son règne de 69 ans.

Jill Biden lors d’une réunion avec des membres de l’organisation Bude Surf Veterans (Image: GETTY)

Aujourd’hui, Sa Majesté reverra les Bidens alors qu’elle accueille le couple présidentiel au château de Windsor.

Comme l’a révélé le palais de Buckingham la semaine dernière, la reine accueillera le couple dans le Quadrangle – qui a accueilli hier un défilé militaire célébrant son anniversaire officiel.

M. Biden inspectera ensuite la garde d’honneur.

Sa Majesté invitera ensuite le couple à l’intérieur de son château pour le thé et une conversation privée.