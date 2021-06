Jill Biden parle des planches de surf et de la thérapie océanique en marge du sommet du G7 – WWD

Les anciens combattants, les familles des militaires et l’importance de l’éducation préscolaire étaient trois des questions sur lesquelles FLOTUS s’est concentrée lors de ses apparitions autour du Sommet du G7 et de son premier voyage officiel à l’étranger dans son nouveau rôle. Après la rencontre de dimanche avec la reine Elizabeth, Jill Biden a prévu de rencontrer des vétérans britanniques, qui ont participé à Walk of America, une randonnée de 1 000 milles à travers les États-Unis dont elle a été la marraine. FLOTUS, dont le père et le fils Beau ont servi dans l’armée américaine, s’est adressé aux familles des militaires à leur arrivée au Royaume-Uni la semaine dernière.

S’asseyant avec des représentants de Bude Surf Veterans, une organisation bénévole qui offre un soutien social et des excursions de surf aux anciens combattants, à une table de pique-nique en plein air samedi à la Newlyn Art Gallery, la première dame s’est présentée : ” Donc, je suis Jill, ‘” avant de discuter des bienfaits thérapeutiques de l’océan, ainsi que d’autres moyens non traditionnels d’aider les anciens combattants. Biden, qui a passé son 70e anniversaire plus tôt ce mois-ci dans la première maison de plage de la famille dans le Delaware, a mentionné qu’elle avait une planche de surf blanche avec un papillon dessus. Deux destinations de surf populaires – l’Australie et la Nouvelle-Zélande – sont les seuls pays que Biden n’a pas encore visité.

“J’ai l’impression d’être un partenaire dans ce voyage de guérison, de rassemblement et d’unité”, a déclaré Biden à un journaliste de la piscine de “PBS NewsHour” samedi. « C’est un mondial, [thing] droite. C’est un genre de chose mondiale, et c’est ce que j’entends aussi des autres conjoints.

Éducatrice de longue date, qui a pris une pause estivale de son poste de professeur d’anglais au Northern Virginia Community College, Biden et son équipe ont choisi jusqu’à présent de ne pas parler publiquement de ses choix de mode. Malgré cela, le pouvoir de l’apparence pour faire passer un message semble avoir reçu une attention considérable, comme en témoignent les trois changements de garde-robe de FLOTUS vendredi. Même sans mentionner la mode, la première dame a accordé aux designers américains Gabriela Hearst, Brandon Maxwell et Michael Kors une attention mondiale lors des apparitions clés du G7. Alors que les prochains ordres du jour de Joe Biden incluent une réunion avec Vladimir Poutine, la première dame doit partir pour les États-Unis dimanche soir.

Pendant ce temps, le vice-président Kamala Harris a fait allégeance au designer new-yorkais Prabal Gurung, en arborant un blazer en crêpe de Chine et un t-shirt imprimés avec « LOVE IS LOVE » de sa collection jusqu’en mars lors du défilé de la fierté LGBTQ de samedi à Washington, DC