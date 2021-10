Jill Biden renforce un groupe qui aide les immigrants illégaux à éviter l’arrestation au milieu de la crise frontalière

La première dame Jill Biden a vanté une école privée dirigée par un donateur démocrate dont l’organisation a publié des conseils sur la façon dont les immigrants illégaux peuvent éviter d’être arrêtés aux États-Unis

« Force. Communauté. Passion. Ce sont les mots que j’ai écrits lors d’une charla inspirante aujourd’hui avec @SBAIsabel, @RepDavids et des membres de la communauté latino de Kansas City, KS. Merci El Centro Academy for Children pour tout ce que vous faites et pour être nos aimables hôtes aujourd’hui », a tweeté Biden, qui est enseignante, mardi de sa visite à l’Académie El Centro de Kansas City, Kansas.

La présidente-directrice générale d’El Centro, Irene Caudillo, est une donatrice démocrate qui a donné à la fois à la campagne du président Biden et à la représentante Sharice Davids, qui a exhorté la première dame à visiter l’école, a rapporté le Washington Free Beacon.

DES DOCS DE PATROUILLE AUX FRONTIÈRES FUITES MONTRENT LA LIBÉRATION MASSIVE D’IMMIGRANTS ILLÉGAUX EN NOUS PAR L’ADMINISTRATION BIDEN

La branche à but non lucratif d’El Centro a publié une série de vidéos sur la façon dont les immigrants illégaux peuvent éviter les arrestations, avec des conseils tels qu’ignorer les agents de l’ICE lors de toute interaction et contacter « un membre de la communauté qui a un statut », a rapporté le média.

« Dans cette vidéo, nous détaillons les mesures que vous pouvez prendre si vous avez une réunion d’agent ICE. Nous voulons nous assurer que nos familles sont informées de leurs droits et restent protégées et en sécurité », lit-on dans une publication Facebook 2019 d’El Centro Inc., qui a été traduit de l’espagnol vers l’anglais.

Caudillo a déclaré au Free Beacon que Biden et elle n’avaient pas discuté d’immigration lors de la visite, ajoutant qu’elle « avait partagé notre histoire d’El Centro en privé avec elle ».

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News à ce sujet.

GOUVERNEMENT DU TEXAS. ABBOTT FLAMME LES « POLITIQUES CATASTROPHIQUES DE FRONTIÈRES OUVERTES » DE BIDEN POUR LA CRISE DES MIGRANTS

El Centro a également reçu un financement d’UnidosUS, un groupe d’activistes de l’immigration qui a soutenu la théorie critique de la race dans les classes de la maternelle à la 12e année. Caudillo siège également au conseil d’administration de Revolucion Educativa, une filiale de Latinx Education Collaborative, qui fait également la promotion du CRT en tant que cadre « important » pour les étudiants, a rapporté le Free Beacon.

DES MILITANTS DE L’IMMIGRATION SORTENT SUR L’ADMINISTRATION DE BIDEN PENDANT UNE RÉUNION DE PROTESTATION : « POINT TOURNANT »

Le président Biden est actuellement aux prises avec une crise frontalière qui fait rage depuis des mois. Au moins 160 000 immigrants illégaux ont été libérés dans le pays depuis mars, plusieurs fois avec peu ou pas de supervision, a rapporté Fox News en exclusivité la semaine dernière.

Les éleveurs et les responsables locaux ont critiqué l’administration Biden pour la crise, un éleveur ayant déclaré à Maria Bartiromo de Fox News que sa vie autrefois « pacifique » n’existe plus sous l’administration de Biden.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours des « huit à neuf derniers mois, cela n’a été qu’une invasion de notre région », a déclaré l’éleveur Tim Ward.

« Ils [illegal immigrants] viennent bien équipés, ils viennent avec de nouveaux vêtements et ils veulent obtenir ce qu’ils peuvent obtenir de nous », a-t-il ajouté.